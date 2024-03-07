不爽跑3趟看報告！他鼓吹「急診比門診便宜」　PTT炸鍋：笑死

▲原PO拋問「掛急診是不是比門診便宜？」（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

醫療機構「掛號費取消報備上限」開始生效，一名網友直言，到門診檢查病因，至少要回診三次，首先開藥吃、下次照X光、再下次回來看報告，認為每次掛號費與往返成本加總起來，似乎「掛急診是不是比門診便宜？」文章曝光後，網友笑虧「你以為門診漲價，急診就不會漲哦，笑死！」

一名網友在PTT表示，去門診看醫生時，「當下都不會馬上幫你檢查」，先開個幾天藥回家吃，下次回診才安排X光檢查，再下一趟看報告結果，每次掛號費跟通勤時間成本林林總總加起來，「掛急診是不是比門診便宜？」

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原PO還說，掛急診能馬上檢查、抽血和照X光，醫生也能迅速講解病況，比起門診檢查「是不是便宜很多？」

底下網友熱議，「你以為門診漲價，急診就不會漲哦，笑死」、「台灣這個就真的爛，每次都要去三趟」、「你去林口長庚夜間急診會破千」、「去啊，小病急診等死你」、「肚子痛去診所就是開藥200元，去急診X光+抽血檢查+超音波要700元」。

有網友回文表示，「不只是便宜的問題，有的門診還會建議去掛急診，這樣好幾種時間要等很久的檢查，一下子就都可以做完，台灣就是有台灣的玩法」。

事實上，衛福部於4日停止適用「醫療機構收取掛號費之參考範圍」，即起生效。據中央社報導，地方政府統計顯示，包括新北、桃園、新竹市、台中市與高雄等，醫療院所已調整掛號費，費用落在170元至500元之間。

另外，為了減輕醫院負荷及急診壅塞，民眾應建立正確就醫觀念，依大病大醫院，小病（小感冒）選擇診所的就診原則，避免浪費醫療資源。