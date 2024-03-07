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結婚6年才知「妻子是親妹妹」！人夫大崩潰：小孩都2個了

▲▼抽血,檢測,血檢,DNA檢測。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲男子為了捐腎給妻子做HLA檢驗，赫然發現和妻子是兄妹關係。（圖／取自免費圖庫pexels）

圖文／CTWANT

假如發現伴侶跟自己有血緣關係，肯定是相當震撼的事。國外一名男子結婚6年，因為妻子生病需要新的腎臟，但女方家屬都不符合捐贈條件，為了拯救愛妻，他決定請醫院幫忙檢測，沒想到檢驗結果顯示，妻子竟然是自己的親生妹妹，人生頓時天崩地裂。

原PO在《Reddit》討論區透露，他與結婚6年的妻子育有2個孩子，在小兒子出生不久後妻子便生病，需要一個新的腎臟，妻子與親戚們確認過，沒有匹配的捐贈者，儘管他知道自己沒血緣關係，但他仍決定接受檢驗，雖然知道機會渺茫，但仍盼望有一絲絲可能。所以當醫生請他做HLA（人類白血球抗原）檢測時，他沒有多想就同意了。（檢測HLA是要確認患者能否對捐贈者的移植細胞產生反應，但這項檢測也常被用來做親子鑑定。）

意外的是，原PO接到電話，醫生告知他與妻子匹配度「異常地高」，這令他相當興奮，但醫生接下來的解釋，卻讓他瞬間從天堂掉入地獄。

醫生解釋，「通常父母與孩子的匹配率約50%，兄弟姊妹則是0至100%」，認為他除了與妻子有血緣關係外，對方甚至還是他的親妹妹，令他震驚又困惑。

原PO和妻子的匹配程度相當高，也就是說有血緣關係。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲原PO和妻子HLA的匹配程度相當高，也就是說有血緣關係。（示意圖／翻攝自photoAC）

原PO解釋，他對自己的原生家庭一無所知，因為他出生2分鐘後就被收養。自己8年前工作認識妻子，2人交換電話號碼，並開始見面約會。如今卻被告知和妻子有血緣關係，讓他超崩潰，「我不知道接下來要怎麼辦，但我知道這可能是錯的。她是我的妻子，也是我們孩子的媽」。

貼文曝光後，網友一面倒建議原PO維持現狀，「你已經結婚生子了，你無法改變這一點，所以我想毀滅世界沒有太大意義」、「你已經有了孩子，而且他們被認為是健康的，因為你沒有提到任何異常情況」、「既然這麼長時間以來一切都很好，就沒有必要改變」。

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