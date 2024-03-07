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他「自帶便當」要求微波遭拒！嗆超商店員要客訴：幫一下會少塊肉？

超商店員沒有義務幫忙微波，更何況是自帶外食。（示意圖／擷取自TPG達志影像）

▲超商店員沒有義務幫忙微波，更何況是自帶外食。（示意圖／擷取自TPG達志影像）

圖文／CTWANT

超商店員本來就沒有義務幫忙微波，更何況是「自己帶」的便當，一名網友發文抱怨，由於租屋處沒有廚房家電，因此他都會將便當帶去附近超商，再請店員幫忙微波加熱，但最近卻接連2次遭到拒絕，讓他忍不住怒嗆「幫忙加熱一下是怎麼了嗎？」還揚言要去客訴，引起網友一面倒撻伐。

該名網友在《爆料公社》以「幫忙微波是會少塊肉嗎？」為題發文表示，他平時習慣在公司打包便當，等到下班後再帶回家吃，由於租屋處沒有微波爐可以加熱，於是他都會拿到附近超商請店員幫忙微波，但是近期他熟識的店員離職了，因此連續2次要求超商員工幫忙微波都遭拒絕，氣得他大罵「我就問幫忙加熱一下是怎麼了嗎？再一次我一定客訴你們店！白目。」

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貼文曝光後，引起網友齊聲砲轟，「這樣就要客訴～有義務要幫你微波嗎？當自己家啊！」、「真不知道是怎樣教的才能教出這樣一個不知廉恥的人，全世界的人都一定要滿足你的要求嗎？」、「誰知道你有沒有感冒或是怎樣？超商的微波爐是給客人共用的」、「微波爐是熱店內食物用的，誰知道你的便當盒到底乾不乾淨，或能不能加熱，萬一燒起來算誰的？萬一有毒素釋放，導致後面客人中毒算誰的？買一台微波爐、電磁爐、電鍋 以上都不貴吧，搞得好像幫你是義務一樣」、「人家幫你是好心，沒幫你是應該的欸，台灣就是有你這種人才這麼多奧客。」

另外，也有超商店員出面說明，「我也是全家店員，我說真的我們可以拒絕幫你微波店外的食物，你真的客訴的話，是不會成立的」、「超商是零售業不是服務業，沒有責任或義務幫你微波，我10年前讀大學在兩大超商都打工過，10年前就不允許幫客人微波公司產品以外的食物好嗎。」

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