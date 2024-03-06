散步發現7千萬年「泰坦巨龍」化石　他把工作辭掉了

▲目前這具化石被安置在克呂齊博物館中。（圖／擷取自Damien Boschetto IG）

圖文／CTWANT

法國埃羅省蒙圖利耶1名25歲男子博斯凱托（Damien Boschetto），2022年某日像往常一樣外出遛狗時，因1處山崖發生山體滑坡，博斯凱托在鬆落的土石中發現1具泰坦巨龍化石，而這具7000萬年前的恐龍化石，在被博斯凱托發現時幾乎完好無損，目前這具化石被安置在克呂齊博物館中。

▲法國男子在遛狗途中發現泰坦巨龍化石。（圖／擷取自Damien Boschetto IG）

25歲的法國男子博斯凱托（DamienBoschetto），2022年牽著愛犬散步時，正巧遇上附近山崖發生山體滑坡，博斯凱托在鬆落的土石中，發現1具7000萬年前的泰坦巨龍化石。雖然博斯凱托在2022年就已經發現化石，不過他與考古和古生物文化協會（ACAP）合作挖掘這具30英尺（約9.1公尺）高的化石時，決定對外保密這項消息，以保護化石的安全。

據悉，泰坦巨龍是蜥腳類恐龍家族的成員，生存於侏羅紀晚期（距今1.635億～1.45億年前）至白堊紀末期（距今1.45億～6600萬年前），牠們是目前已知最大的陸地動物，其中一些與現代的鯨魚差不多大。

克呂齊博物館創辦人法奇（Francis Fage）表示，博斯凱托能夠發現這具化石代表他有「慧眼」，更透露有些人花了30年，卻從未發現過恐龍化石。在法國埃羅省蒙圖利耶發現泰坦巨龍化石的消息直到近日才被公開，博斯凱托向當地媒體表示「起初我們以為是1根1根掉落的骨頭，但經過幾天的挖掘，我們意識到它們是相連的骨頭。」

博斯凱托在發現化石後，燃起了對考古的興趣，他辭去在能源公司的工作，並自學古生物知識，和考古隊一起挖掘化石。博斯凱托目前決定攻讀古生物學碩士學位，並繼續留在克呂齊博物館工作。而這具被博斯凱托發現的恐龍化石，其完好率達到70％，目前被安置在克呂齊博物館中，供民眾參觀。

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