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護理師難脫單？他點出「4關鍵原因」引網共鳴：很難走下去

一名女網友發文感嘆，護理師這個職業很難脫單，對此有熱心網友就點出「4大關鍵原因」。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲一位女子感嘆護理師很難脫單，引發熱議。（示意圖／翻攝自photoAC）

每個人找對象的標準不同，對於部分人來說，職業是擇偶主要的考慮條件之一。一名女網友就發文感嘆，自己的職業是護理師，經常在網路上看到護理師生活混亂這類的討論，讓她不禁無奈直呼，其實護理師的生活很難脫單，因為上班很累，因此下班就是回家補眠。結果此文一出，引起熱議，還有網友分析為何護理師難找對象的「4大原因」。

原PO在Dcard上以「護理師的生活很難脫單」為題發文，表示她經常看到網路上出現「戰護專妹、生活亂」的文章，讓她相當無奈，因為身邊擔任護理師的友人，幾乎都是25至27歲仍母胎單身，感嘆「下了班就是回家睡覺，上班已經很累了，哪有精力當什麼時間管理大師，可是現在風評變這麼差，搞得我們變的更難脫單」。

貼文一出，許多網友紛紛留言表示「護理師對男生來說是很加分的職業，只是作息真的太難遇到」、「應該要看放假還願不願意出門社交吧，都不願意的話當然單身」、「不只護理師吧，大多上班族都是兩點一線，也都很難認識人、很難脫單」。

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也有過來人分享自己找對象不選護理師的4個原因，「無惡意，不過我交女友一定避開護理師，生活作息混亂、時間不固定、情緒壓力大、職涯沒什麼未來，個人淺見，很難會是一起走下去的對象」，令不少網友們產生共鳴。

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