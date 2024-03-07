台人赴日狂掃「EVE止痛藥」！林氏璧示警：不要當土產送人

▲許多人去日本會買藥。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

不少台灣人去日本玩，一定會去藥妝店掃貨。不過，前台大感染科醫師林氏璧說，「不要迷信日本成藥，不要把它當土產買來送人」，他也分析EVE止痛藥的吃法，如果長期身體不適還是要盡快就醫。

林氏璧在臉書發文說，EVE止痛藥是大家回購排行榜第三名，常有人問他品項有何不同。

[廣告]請繼續往下閱讀...

林氏璧解釋，「先說有一種最普通的EVE白盒，他就很單純只有止痛藥的成份。EVE A則主要有EVE A錠白盒，EVE A錠EX粉盒，EVE QUICK頭痛藥藍盒，EVE QUICK頭痛藥DX金盒四款。分別針對各種疼痛，生理痛，後兩者是頭痛。」

林氏璧說，「EVE的主成分是布洛芬（ibuprofen，イブプロフェン），是一種非類固醇抗發炎藥物（NSAID），是臨床上非常廣泛使用來解熱鎮痛的藥物，比常見的普拿疼有效，在絕大多數國家都可作為非處方藥銷售。NSAID有很多種，布洛芬是個1961年研發的老藥，專利權早已過期，任何藥廠都能做。台灣常見的商品名是依普，依普芬，普服芬等等。小朋友喝的馬蓋先或是速熱寧也是這個藥。」

林氏璧表示，「EVE A四種劑型布洛芬含量不同，分別是150，200，150，200毫克（每兩顆）。一般口服布洛芬建議劑量是每4~6小時200-400毫克，一天不要超過1.2g。台灣很常見一顆是400毫克的劑型，一天建議不要超過三顆。而EVE四種劑型是建議兩顆每天最多三次（450毫克/天），兩顆最多兩次（400毫克/天），兩顆最多三次（450毫克/天），兩顆最多兩次（400毫克/天），你可以發現他的布洛芬建議用量其實並沒有特別高，甚至是偏低的。」

林氏璧指出，「那為何有人會覺得EVE A好像吃起來特別有效呢？姑且不論心理作用，也許是因為四款EVE A中皆有另外兩個成分：Anhydrous Caffeine80毫克和Allylisopropylacetylurea（丙烯異丙乙酸尿60毫克。前者是無水咖啡因，會使血管收縮，輔助緩解頭痛（普拿疼止痛加強錠也有添加咖啡因喔）。後者則是一種1926年就研發的鎮靜劑，可能也有幫助止痛的效果，但全世界幾乎都沒有在用了，因為後續有些案例出現了血小板減少性紫斑症的副作用，所以就停用了。不過日本倒是一直用到現在，似乎也相安無事。也許其中有人種的因素？但也因為有這樣的成分，含此成分的用藥在日本都是第一類或是第二類藥品。」

林氏璧說，「至於兩款針對頭痛的，還有加另外一個其實很普通的成分：氧化鎂。氧化鎂就是很常見的制酸劑，可中和胃酸。第一個好處是NSAID有個重要副作用是可能傷胃，加個胃藥可保護胃粘膜，防止胃部不適。第二個好處是布洛芬可以較迅速溶解迅速吸收，這可能是它速效的原因。」

不過，吃EVE也有幾點要注意，林氏璧指出，EVE有鎮靜成分，吃了不要開車，EVE也會造成血小板低下的風險，有相關疾病的人別吃，「如果遇到嚴重藥物不良反應，在國外自行購買的藥物，是不能在國內申請藥害救濟的。」

林氏璧提醒，「身體如果有任何地方長期疼痛，應該要求助專業醫師，找出病因。特別是越來越壓不住的疼痛，很可能有什麼重要的潛在疾病，不要長期自己買藥吃，長期吃止痛藥可能會傷胃造成胃潰瘍，也可能造成腎功能受損。」

延伸閱讀

▸ 搞大女友肚拒結婚！欠329萬擺爛不還 母一聽房要被法拍哭喊：他還是個孩子

▸ 網紅大秀拖拉機特技！整台車「折成兩半」當場夾爛慘死

▸ 特斯拉超渣男2／逼妻臨盆前4天3P、出月子4P 打小三被告還推老婆出來擋