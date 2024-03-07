「農夫山泉」被批含日本元素！陸網瘋抵制全倒掉　市值蒸發近千億

▲「農夫山泉」含日本元素遭抵制。（圖／翻攝自中國經營報）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸知名礦泉水品牌「農夫山泉」最近被網友起底，發現他們旗下產品「東方樹葉」的包裝風格充斥「日本元素」。另外一款產品「茶π」也被指仿照「靖國神社」建築的設計。大陸網友氣炸，怒轟該牌子辱華揚言抵制，讓近期本就處在輿論焦點的農夫山泉再度受到質疑。自3月以來，該公司總市值已經蒸發高達995億。

近日，有大陸網友稱，發現農夫山泉產品「茶π」的名稱和包裝，與日本靖國神社的元素相近，另一產品「東方樹葉」還印有類似日本五重塔。

農夫山泉創辦人鍾睒睒還被網友發現，他的兒子擁有美國籍，引發公眾強烈不滿。截至目前，多家商家在網路跟進抵制，並PO出將農夫山泉下架甚至倒掉的影片。

據《中國經營報》報導，對此，農夫山泉客服7日午間回應稱，綠茶產品標籤上的建築圖案是根據中國寺廟建築形象所做的藝術創作。

此外，客服還表示，東方樹葉原味茶飲料綠茶產品標籤標識文字「西元1267年，日僧南浦紹明於徑山寺修佛習茶，攜蒸青綠茶東渡，日本抹茶由此發源」 ，在多篇文獻中均有描述論證，所述內容來源真實、出處明確，旨在展示中國茶及茶文化對世界的影響，展示了民族自信。

農夫山泉股份有限公司成立於1996年，中國飲料20強之一。官網資訊顯示，以2019年零售額計，農夫山泉在茶飲料、功能飲料及果汁飲料的市場份額均居中國市場前三位。

2021年6月，農夫山泉還陷入了飲料中「添加日本福島進口拂曉白桃」的爭議風波。農夫山泉官方對此曾發文回應表示，農夫山泉在產品標籤配料表中按照食品安全國家標準的規範要求標明了產品配料，該產品的配料中沒有從日本福島進口的成分。農夫山泉產品的標籤標示符合相關法規要求，並無任何錯誤或誤導。研發人員依據拂曉桃的獨特風味，創制了類似拂曉桃風味的產品，與拂曉桃產地沒有關聯。

近期，農夫山泉股價連跌三日也引發關注。截至3月6日收盤，農夫山泉股價累計下跌近5%，市值從4993億港元下滑至4746億港元，市值縮水了247億港元（約新台幣995億）。

3月6日，農夫山泉投資者熱線工作人員表示，股價波動屬於資本市場的正常調整，對於網路輿情，相信理性的消費者可以自行判斷是非，公司能做的事情就是把業績做好。