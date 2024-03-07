女神節怎麼買才省？東森購物網福利攻略　3／8下單再賺樂透金回饋

▲東森購物網歡慶3/8婦女節推出「玩美女神節」，推出一系列優惠下殺與回饋活動。（圖／東森購物提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

隨著女性經濟的獨立自主與社會地位提高，女力在各領域崛起、撐起一片天，也在市場上帶來不可小覷的消費勢力，而電商平台嗅到「造節」商機，搭上一年一度的38婦女節，另外衍生出「女王節」、「女神節」促銷活動，集結女性最愛的美妝保養、保健、家電、家居用品等眾多選品及折扣，力挺女性要好好犒賞自己，捉住女人心來催熱她經濟，成為上半年重要購物節之一。

看準現代女性很懂得寵愛自己的消費風潮，電商平台以女性為主場接連祭出各項優惠，東森購物網強打「玩美女神節」就有多樣商品最低下殺15折起，以及新會員首購滿1,000元即贈送100枚樂透金、累積消費滿額送E幣、抽紅包雨、消費滿額抽豪禮等，全站同步展開，整檔活動時間更是拉長到整個三月份，不論新舊會員都有滿滿福利，其中，把握3/8一日限定加碼，全站當日累積消費滿額再回饋3%樂透金。

東森購物網從銷售觀察，女神節活動於3/4～3/7剛開跑時，因氣溫驟降，戶外運動、保暖機能服需求提升，業績較平時攀升30%，接下來「服飾/內衣館」將於3/10推會員日，東森幣最高回饋29%，消費者可把握換季優惠買起來，預估買氣會較前一週增加25%。此外，季節家電與生活家電也是熱購焦點，買氣月增約2成。

針對小資女、輕熟女、媽媽族群等不同需求，這檔購物節有哪些划算好物，東森購物網「玩美女神節」限定商品主打美妝保養、多樣配件與穿搭服飾、質感居家選物等女性愛用品項，全面皆享「女神價」優惠，如「HOYACASA 100%天絲™床包枕套組+雲沐綿抗菌晚安賴床被」，天然100% Lyocell萊賽爾纖維，輕盈又保暖，活動期間特價1,780元；婚姻救星、3C神器「BOSCH博世60公分 12人份 110V獨立式洗碗機」，最低入手價只要26,900元；林襄推薦德國BENVOL吹風機，3/13前獨家下殺5折，優惠價1,980元；KINYO乾濕兩用無線洗地機現省2,000元，滿額再抽能量岩盤浴。

▲市價將近12,000元的寢具品牌，驚現15折的超殺折扣。

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