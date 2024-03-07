出來對決！川普向拜登下戰帖　「隨時隨地」上場辯論

▲今年11月美國總統大選，拜登將與川普再度交鋒。（組圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國總統大選「超級星期二」落幕後，前總統川普與現任總統拜登分別在黨內初選大獲全勝，確定於11月再度交鋒，角逐白宮大位。川普也於6日也向拜登下戰帖，邀請總統「隨時隨地」進行辯論。

川普在自創社群媒體「真實社群」（TRUTH Social）發文表示，「為了我們國家的利益，拜登與我辯論對於美國及美國人民至關重要的議題，這是很重要的。因此，我呼籲在任何時間、任何地點進行辯論！」

NBC指出，川普此前拒絕參加共和黨初選辯論會，並對總統辯論委員會（Commission on Presidential Debates）抱持批判態度，如今卻改口表示，只要拜登同意，他將在總統辯論委員會、甚至民主黨全國委員會主辦的辯論會上，與總統正面交鋒。

▲2020年川普與拜登曾經兩度辯論。（圖／路透）



拜登尚未回應是否接下戰帖，其競選團隊發言人泰勒（Michael Tyler）也拒絕說明，僅形容川普「渴望獲得關注」，並且建議前總統可以跟其他美國人民一樣，打開電視收看7日晚間的國情咨文，「他甚至可能學會1、2件事情，例如如何讓人們團結起來，真正為美國人民服務。」

在白宮記者會上，福斯記者質疑，逃避辯論是否讓人質疑拜登的「敏銳度」。白宮發言人尚皮耶（Karine Jean-Pierre）也未正面回應，「去跟競選團隊談談」。

2020年大選期間，川普與拜登曾經進行2次辯論，但當時正逢新冠疫情，川普卻拒絕舉行線上辯論，因此原訂3場之中的第2場，最終被迫取消。