李強宣示陸居民每月養老金「提高88元」　網友反諷：巨資啊

▲李強。（圖／記者蔡儀潔攝）

文／中央社

中國國務院總理李強5日在政府工作報告中提出，城鄉居民基礎養老金每月最低標準提高人民幣20元後，引發不少網友嘲諷。有人認為這與「打發叫花子」無異，也有人直指這充分反映了中國社會的不公。

在引起眾多網友嘲諷後，將這項消息在新浪微博大肆宣傳的中國媒體，紛紛將留言開啟「精選模式」，也就是將留言過濾後才發布。

中國第14屆全國人大第二次會議5日上午開幕，李強在會中進行的「政府工作報告」中提到，實施「積極應對人口老齡化國家戰略」，其中即包括「城鄉居民基礎養老金月最低標準提高20元（相當於新台幣88元）」一項。

政府工作報告起草組負責人、中國國務院研究室主任黃守宏5日下午對此表示，當前中國國家財政承擔的城鄉居民基本養老保險基礎養老金，最低標準為每人每月103元，最低標準提高20元後，將達到每人每月123元，增幅為19.4%。

但根據公開資料，中國的城鄉居民基礎養老金，全國31個省級行政區的最低標準並不相同。最低者為雲南的103元，四川、湖南為105元，遼寧、黑龍江為108元，安徽、湖北等8省介於110至115元間，福建、江西等5省區介於120至140元間，海南、廣東等7省區介於150至199元間。

剩下的6個省區中，重慶、寧夏、西藏介於200至215元間，天津為307元，北京為887元，上海則以1300元居冠。

不少中國網友對李強上述宣示表達嘲諷。有人表示，這是「打發叫花子呢」、「買一斤豬都不夠」；有人說「侮辱方式有很多種」；有人則諷刺「一個月提高20塊，巨資啊」、「好大一筆巨款」、「根本花不完」、「感恩戴德呀」、「幸福得唏哩嘩啦」。

還有網友表示，「提高200塊才像話吧」；有人則質問，「人民公僕（指公務員）退休有多少」；也有人反問，「小時候父母挑著公糧到鎮裡上繳，現在老了一個月100多塊，這生活怎麼過，難道農民對國家貢獻少嗎」；還有人說，「去西北農村看看吧，有多少老人需要幫助」。