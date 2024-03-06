　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

分析／對台「切香腸」試探國際反應　美選前被陸視為「戰略機遇期」

▲▼大陸國務院總理李強在兩會人大會議上進行政府工作報告。（圖／路透社）

▲大陸國務院總理李強發佈今年政府工作報告。（圖／路透社）

記者任以芳／台北報導

大陸國務院總理李強昨發布2024政府工作報告，其中今年對台政策引發關注，台灣學者普遍認為內容「四平八穩」，也讓外界難以捉摸。反倒是大陸方面在台灣大選前後一系列對台反制措施，一方面試探國際反應，一方面又不觸及美國大選敏感利益，這個過渡期被中共視為「戰略機遇期」，對台灣切香腸，步步逼近。

國立政治大學國際關係研究中心今（6）日舉行「解析2024年中共全國兩會」座談會，針對大陸國務院總理李強政府工作報告，政治大學東亞所特聘教授兼國際關係研究中心副主任王信賢受先分析，「今年政府工作報告「四平八穩」，但今年政府工作報告沒有提去年的成果，政協常委會的工作報告沒有提今年要做什麼，這是一個比較特殊的狀況。」

外界認為今年沒有提到「統一」，王信賢也提醒，如果把今年和去年的政府工作報告的內容合在一起來看，還是十分清晰，涉台部份不是國務院政府工作報告的重點，今年1月20到23號「對台工作會議」該有重點都有提及，有句話必須關注，「鞏固擴大國際社會堅持一個中國的格局。」

王信賢分析，中國大陸近年花很多時間處理歷史詮釋與話語權，「像是包括在各種國際場合針對開羅會議、波茨坦宣言、雅爾達會議、舊金山和約、聯合國2758號決議案等，強調台灣是中國的一部分。」

王信賢指出，「過去該說的都說了，我認為中共接下來一定會做的多、說的少。」1月13號之後（台灣大選後），大陸國務院和國台辦多次重申，民進黨不代表台灣的主流民意，外交部諾魯斷交事件，公安部提《反分裂國家法》、民航局重啟Ｍ503航線、中國海警新措施，還有商務部重申ECFA則收清單，會有進一步的動作。

▲▼ 政大學國關中心今(6)日舉行「解析2024中共全國兩會」、寇健文、王信賢 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 政大國關中心今(6)日舉行「解析2024中共全國兩會」解析兩岸情勢。（圖／記者任以芳攝）

大陸最終目的又是什麼？王信賢分析，大陸方面在測試蔡政府以及賴清德520之後，大概都會是這樣基調。另一方面也是測試國際的反應，舉例M503航線利於頻繁利用航線的日韓、東南亞什麼特別意見。
王信賢再舉例金廈事件，美國即使有意見，在記者會上是「被動」回應問題，發言人蘇利文只回應，反對任何一方片面改變現狀，支持區域跟台灣問題，十分空泛，如果美國也沒有特別反應，事情大概就定了。

最終，大陸方面就是「步步緊逼切香腸」，過程中又不觸動美國利益，尤其是11月5號美國大選之前，被中共視為「戰略機遇期」，因為拜登政府不希望台海問題影響大選。

政治大學東亞所特聘教授兼國際關係研究中心主任寇健文也分析，中國大陸現在對台做法是「步步逼近」，大陸現在對台積小勝為大勝、從量變到質變。

寇健文也提醒，「如果我們一直在想說中國何時會對台動武，這樣思考是有缺漏的。」因為對方想要「用和平方式來改變現狀」，也確實有明顯改變，反而對台灣政府來說壓力會更大。

談到大陸今年國防預算增幅與去年相同都是7.2%，王信賢指出，「幾個媒體都在講，軍費增加7.2%，加上涉台報告沒有提到和平統一，所以可能對台會採取行動，聽有點膽戰心驚，會這樣解讀？」

王信賢指出，就軍費中算，不單單中國大陸，日本今年的防衛預算增加，台灣、韓俄都創新高，所以整個區域已經出現軍被競賽。但實際看中共政府工作報告的公共安全支出部分其實在下降。當外界國防預算把它跟台海的問題連接在一起，有些過度解讀。

ET快訊
川普初選唯一對手　CNN：海利將宣布退出共和黨總統提名初選
搶不到IU演唱會！粉絲爆氣質疑「蓋票」　KKTIX緊急回應
快訊／台南天坑連吞2車！　市府開罰
AV女優河北彩花宣布「改名了」！
「在歐洲從沒聽過坐月子」　佳娜來台生完懂了
掛號費開始漲了　6縣市多間醫院已漲到「170至500元」
港爸騙7歲兒玩「騎脖子」　竟從6樓拋下1死1命危

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

爸爸騙7歲兒玩「騎脖子」　下一秒竟從6樓拋下1死1命危

分析／對台「切香腸」試探國際反應　美選前被陸視為「戰略機遇期」

福建人大代表：適時開通對台郵輪航線　打造「兩岸遊客集散中心」

泉州市長批台方「無視大陸漁民生命安全」：我們極其憤慨

陸證監會新主席：我沒滿月是「菜鳥級」　目前主要「邊學邊幹」

橫店面臨群演「短缺」　有演員月薪翻10倍…退休公務員也來演戲

陸央行行長：目前存款準備率平均7%　後續仍有降準空間

人才斷層？王毅出席明外長記者會　寇健文：秦剛下台打亂接班佈局

港跨境生教科書被大陸海關撕毀　中國史未標示「南海十段線」惹議

陸將發行超長期特別國債　優先支持科創、城鄉融合建設

趙小僑1歲愛女句尾王「奶音背唐詩」　聰明可愛「打呼就是爸爸」融化全場

64歲藝人周思潔台中街頭跌倒　骨裂要休養3個月：向市府申訴

胡瓜買電腦向Sandra學英文　走進店內糗問：要有Zoom的...

劉冠廷「砸2500萬買房」成屋奴　堅持不請保母：很累再認錯XD

組裝粉紅超跑、進香　轎班人員揭背後甘苦談

明道狂被誇「《周處》演得好」　尷尬求助阮經天：怎麼辦？

明晨雨就到！　最冷恐剩「個位數」時間曝

大陸、菲律賓海警船「碰撞」 還發射水砲！釀菲4人受傷

BMW電動休旅遭撞　女業務下車報案...黑絲長腿讓網友歪樓

後果由民進黨負責！陸方「等不到道歉」返陸　海巡送88萬當場遭拒

爸爸騙7歲兒玩「騎脖子」　下一秒竟從6樓拋下1死1命危

分析／對台「切香腸」試探國際反應　美選前被陸視為「戰略機遇期」

福建人大代表：適時開通對台郵輪航線　打造「兩岸遊客集散中心」

泉州市長批台方「無視大陸漁民生命安全」：我們極其憤慨

陸證監會新主席：我沒滿月是「菜鳥級」　目前主要「邊學邊幹」

橫店面臨群演「短缺」　有演員月薪翻10倍…退休公務員也來演戲

陸央行行長：目前存款準備率平均7%　後續仍有降準空間

人才斷層？王毅出席明外長記者會　寇健文：秦剛下台打亂接班佈局

港跨境生教科書被大陸海關撕毀　中國史未標示「南海十段線」惹議

陸將發行超長期特別國債　優先支持科創、城鄉融合建設

陰莖冒出一圈「整齊光滑圓珠」免驚　醫師解答：25％男生會長

《轉學來的女學生》Kitty暴瘦！　雙臂快成皮包骨…網憂：還好嗎

搶不到IU演唱會！粉絲爆氣質疑「蓋票」　KKTIX：開放張數高達95%

女兒帶3男回家鑑賞「古物」遊戲機　直衝房間狂讚老爸爽發文炫耀

川普初選唯一對手　CNN：海利將宣布退出共和黨總統提名初選

全國中等學校跆拳道錦標賽熱烈登場！名校北市龍山收穫滿滿

快訊／台南天坑連吞2車！市府「重罰27萬」　黃偉哲急改行程返台

營養師曝「腎結石高風險」4人群！　加碼預防結石4大飲食秘訣

不斷更新／蘇丹紅風暴　全台13縣市學校「禁用辣椒粉」、3縣市不跟進

前世界球后哈勒普不用退休了！　禁賽期大減為9個月隨時可復出

BMW電動休旅遭撞　女業務下車報案...黑絲長腿讓網友歪樓

大陸熱門新聞

男突收前公司發超700萬年終…警一查秒逮捕他

金價刷新歷史紀錄！陸業者：20年來第一次見

高壓氧艙突爆炸！女飼主遭擊中五官碎裂腦死亡

他買車追問3字　自曝約砲女業務

金價歷史新高「拋金潮」來了！陸珠寶業者：有人賣了20多公斤

2駕駛站路中爭吵70秒　遭貨車撞飛…畫面曝

爸爸騙7歲兒騎脖子　卻從6樓拋下

李強人大報告　刪除「和平統一」一詞

中菲海警船碰撞畫面曝光！大陸外交部：現場操作專業克制

迪麗熱巴「天使蹲」爆紅！醫：易造成關節損傷

女大生搭高鐵睡著！全程枕陌生男肩膀...超甜後續曝

BMW共享汽車？小偷與車主錯開日夜用車

女子「戴耳機入睡」2年　造成聽力永久性損傷

總理記者會成絕響　「回顧往昔」吐真言時刻

更多熱門

相關新聞

陸證監會新主席：我是菜鳥級　邊學邊幹

陸證監會新主席：我是菜鳥級　邊學邊幹

中國大陸新任證監會主席吳清6日出席人大記者會，他表示，自己上任不到一個月，還是菜鳥，現在邊學邊幹。吳清並強調，必須真誠善待投資者，加強對投資者的保護，進一步增強投資者對市場的信心與信任。

分析／陸「取消」總理記者會釋出訊號

分析／陸「取消」總理記者會釋出訊號

李強報告未提和平統一　邱太三：無法下論斷

李強報告未提和平統一　邱太三：無法下論斷

馮世寬嗆記者　被問中國兩會「不要懷疑國家」

馮世寬嗆記者　被問中國兩會「不要懷疑國家」

分析：李強涉台報告「緊跟黨腳步」

分析：李強涉台報告「緊跟黨腳步」

關鍵字：

2024兩會李強工作報告涉台

讀者迴響

熱門新聞

即／Meta體系大崩潰「FB、IG、TH全登出」

快訊／修杰楷、王柏傑「凌晨錢櫃」爆衝突　多處擦挫傷

5G吃到飽來了！　中華電信方案月付599元

修杰楷、王柏傑打成一團　女服務生淡定拿滅火器觀望

侯怡君爆婚變「蕭大陸復合美女小三」！2女對罵

篠崎泫爆「1年前交往Toyz劈腿才分手」4女星開戰

快訊／就是他打修杰楷！　身分起底不單純

修杰楷慶生趴變調　錢櫃互毆影片曝

影后楊紫瓊難過發文：心碎了！

快訊／今晨與王柏傑「錢櫃忠孝店」爆衝突　修杰楷回應了

姊姊跟姐姐差在哪？　2字用法差異曝光

奪命直播！　網紅表演拖拉機特慘遭爆頭

衝突起因是他！小鬼妹婿KTV包廂遭毆　修杰楷被波及

進去會痛！男友撐4年分手…她「上網找破處」砲友全嚇跑

看病掛號費150元喊漲至300元　最貴要2500元

更多

最夯影音

更多
趙小僑1歲愛女句尾王「奶音背唐詩」　聰明可愛「打呼就是爸爸」融化全場

趙小僑1歲愛女句尾王「奶音背唐詩」　聰明可愛「打呼就是爸爸」融化全場
64歲藝人周思潔台中街頭跌倒　骨裂要休養3個月：向市府申訴

64歲藝人周思潔台中街頭跌倒　骨裂要休養3個月：向市府申訴

胡瓜買電腦向Sandra學英文　走進店內糗問：要有Zoom的...

胡瓜買電腦向Sandra學英文　走進店內糗問：要有Zoom的...

劉冠廷「砸2500萬買房」成屋奴　堅持不請保母：很累再認錯XD

劉冠廷「砸2500萬買房」成屋奴　堅持不請保母：很累再認錯XD

組裝粉紅超跑、進香　轎班人員揭背後甘苦談

組裝粉紅超跑、進香　轎班人員揭背後甘苦談

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面