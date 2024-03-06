分析／對台「切香腸」試探國際反應　美選前被陸視為「戰略機遇期」

▲大陸國務院總理李強發佈今年政府工作報告。（圖／路透社）

記者任以芳／台北報導

大陸國務院總理李強昨發布2024政府工作報告，其中今年對台政策引發關注，台灣學者普遍認為內容「四平八穩」，也讓外界難以捉摸。反倒是大陸方面在台灣大選前後一系列對台反制措施，一方面試探國際反應，一方面又不觸及美國大選敏感利益，這個過渡期被中共視為「戰略機遇期」，對台灣切香腸，步步逼近。

國立政治大學國際關係研究中心今（6）日舉行「解析2024年中共全國兩會」座談會，針對大陸國務院總理李強政府工作報告，政治大學東亞所特聘教授兼國際關係研究中心副主任王信賢受先分析，「今年政府工作報告「四平八穩」，但今年政府工作報告沒有提去年的成果，政協常委會的工作報告沒有提今年要做什麼，這是一個比較特殊的狀況。」

外界認為今年沒有提到「統一」，王信賢也提醒，如果把今年和去年的政府工作報告的內容合在一起來看，還是十分清晰，涉台部份不是國務院政府工作報告的重點，今年1月20到23號「對台工作會議」該有重點都有提及，有句話必須關注，「鞏固擴大國際社會堅持一個中國的格局。」

王信賢分析，中國大陸近年花很多時間處理歷史詮釋與話語權，「像是包括在各種國際場合針對開羅會議、波茨坦宣言、雅爾達會議、舊金山和約、聯合國2758號決議案等，強調台灣是中國的一部分。」

王信賢指出，「過去該說的都說了，我認為中共接下來一定會做的多、說的少。」1月13號之後（台灣大選後），大陸國務院和國台辦多次重申，民進黨不代表台灣的主流民意，外交部諾魯斷交事件，公安部提《反分裂國家法》、民航局重啟Ｍ503航線、中國海警新措施，還有商務部重申ECFA則收清單，會有進一步的動作。

▲ 政大國關中心今(6)日舉行「解析2024中共全國兩會」解析兩岸情勢。（圖／記者任以芳攝）

大陸最終目的又是什麼？王信賢分析，大陸方面在測試蔡政府以及賴清德520之後，大概都會是這樣基調。另一方面也是測試國際的反應，舉例M503航線利於頻繁利用航線的日韓、東南亞什麼特別意見。

王信賢再舉例金廈事件，美國即使有意見，在記者會上是「被動」回應問題，發言人蘇利文只回應，反對任何一方片面改變現狀，支持區域跟台灣問題，十分空泛，如果美國也沒有特別反應，事情大概就定了。

最終，大陸方面就是「步步緊逼切香腸」，過程中又不觸動美國利益，尤其是11月5號美國大選之前，被中共視為「戰略機遇期」，因為拜登政府不希望台海問題影響大選。

政治大學東亞所特聘教授兼國際關係研究中心主任寇健文也分析，中國大陸現在對台做法是「步步逼近」，大陸現在對台積小勝為大勝、從量變到質變。

寇健文也提醒，「如果我們一直在想說中國何時會對台動武，這樣思考是有缺漏的。」因為對方想要「用和平方式來改變現狀」，也確實有明顯改變，反而對台灣政府來說壓力會更大。

談到大陸今年國防預算增幅與去年相同都是7.2%，王信賢指出，「幾個媒體都在講，軍費增加7.2%，加上涉台報告沒有提到和平統一，所以可能對台會採取行動，聽有點膽戰心驚，會這樣解讀？」

王信賢指出，就軍費中算，不單單中國大陸，日本今年的防衛預算增加，台灣、韓俄都創新高，所以整個區域已經出現軍被競賽。但實際看中共政府工作報告的公共安全支出部分其實在下降。當外界國防預算把它跟台海的問題連接在一起，有些過度解讀。