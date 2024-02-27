竹科工程師竟是迷魂狼！脫衣強拍2女裸照　判囚6年6月再賠120萬

▲林男對2名女友人下藥偷拍裸照，遭判刑6年6月，還要賠償其中一人120萬元。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者吳佩蓁／新竹報導

新竹一名林姓竹科工程師先後和2名女性友人聚餐時，竟趁對方不注意在飲料中下藥，再利用2人昏迷之際脫去女方衣服偷拍裸照。其中一名女友人小芬（化名）因隔天起床時視力模糊、全身無力，她懷疑遭人下藥性侵，因此到餐廳調監視器畫面查看，才揭穿林男犯行，林男挨告後不僅丟了工作，還遭判刑6年6月，他原想以100萬元與小芬和解，但遭拒絕，新竹地院審理後，判林應賠償小芬120萬元。

判決指出，林男是小芬妹妹的同事，2021年8月19日晚上，2人相約在竹北一間日料店聚餐，期間林男趁小芬去洗手間時，將不明藥物混入小芬所飲用的熱決明子茶中，小芬回到座位後喝了2口茶，隨即感到暈眩不適，接著就趴在桌上且全身無力，林男見藥效發作，隨即請店員協助攙扶小芬上車，並駕車到小芬租屋處。

林男在未經許可下拿走小芬住處的鑰匙，擅自出入小芬租屋處，並趁她意識不清強行推脫她的內褲，以手機偷拍她下體裸照，期間小芬多次以腳踢踹表示反抗拒絕，但林男仍未停手。隔天小芬醒來身體仍感到不適、視力模糊及全身無力，甚至還尿床，她懷疑可能遭林男下藥性侵，便到前一晚用餐的餐廳調閱監視器，才驚覺遭林男下藥，但法院審理後，認為性侵部分罪證不足。

警方在偵辦案件時，意外發現林男手機中還有另一名受害者，經查才發現林男疑似以相同手法對國中女同學小婷（化名）下藥，並趁對方昏睡而無法抗拒，脫掉小婷下半身衣物，並將她上半身往上拉露出胸部，強拍裸照。小婷證稱，當晚她雖然有喝1、2杯梅酒加氣泡水，但沒有喝醉，是在喝下一碗熱湯後，忽然就很想睡覺，接著就一路昏睡18個小時，直到隔天下午6點才清醒，同樣也出現視力模糊的症狀，但她當時認為林男是相識多年的好友，才沒有懷疑對方。

一審法官認為，林男利用小芬、小婷對其信任，竟為滿足自己之性慾，先後對小芬、小婷為加重強制猥褻行為，造成2人身心受創甚深，依以藥劑及對被害人為照相犯強制猥褻罪及侵入住宅以藥劑及對被害人為照相犯強制猥褻罪，分別處徒刑3年6月、5年，應執行徒刑8年。林男不服提上訴，高等法院審理後，認為林男對小婷下藥部分罪證不足，改判乘機猥褻罪2年，應執行徒刑6年6月，仍可上訴。

民事部分，林男和小婷已達成和解，至於小芬，她因此事身心嚴重受挫，終日以淚洗面，即使林男已提出100萬元和解金，但她仍堅持不和解，並向林求償300萬元，新竹地院審酌，林男之前為科技業工程師，年收入高達274萬元，名下有不動產汽車，判林應賠償120萬元，仍可上訴。

