幕後／賴清德內閣估最快4月底浮出檯面　3原則放慢人事佈局節奏

▲準總統賴清德內閣人事備受關注。（資料照／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

準總統賴清德將於5月20日就任，近來政媒圈高度關注賴政府的內閣名單；事實上，賴清德確實已初步進行佈局，也有局部的討論作業，只是尚未到正式徵詢階段，主因在本次非政黨輪替，執政當局還是民進黨，行政院長陳建仁與閣員都在任，且立法院總質詢尚在進行中，為交接順利、執政不空窗，不打亂當前節奏等原則下，最快也要4月底立法院會告一段落，相關人事案才會真正浮出檯面。

最近政壇高度關注的，當屬賴清德政府的內閣名單，媒體點名諸多閣揆潛在人選，以及各種搭配組合，甚至傳出賴清德在民進黨黨務會議時下達「封口令」，被徵詢人選會「見光死」。不過，經查證賴清德從選後，除了出席民進黨中常會外，已經很久沒有主持黨部的主管會報。

此外，選舉期間擔任賴清德競選總幹事的中執委潘孟安6日公開表示，這幾天看到很多媒體報導，有所謂的「徵詢」或「組閣」等等，都是子虛烏有的事情。他強調，總統蔡英文跟賴清德是同一黨，不會像8年前，因為是同黨，目前賴清德並沒有任何徵詢，很多報導都是子虛烏有，更沒有在常會、黨務主管會議去下「封口令」。

不過事實上，賴清德已初步進行人事佈局，也有局部的討論作業，現任的閣員當中，確實有些人已被不同形式接觸，探詢其留任意願，但可以確定的是，目前都還未進入正式的徵詢階段。

至於為何賴清德人事佈局的時間表，會比過往政權交接要晚？可歸納出3個原則：第一，同黨交接需講求平穩順利；第二，執政不空窗，不打亂現在陳建仁內閣執政節奏；第三，最快4月底立法院會告一段落後，人事案才會浮出檯面。

首先，同黨交接講求平穩順利，正如潘孟安所言，蔡英文跟賴清德屬同一政黨，交接的處理上不會像8年前「政黨輪替」的狀況。黨務人士表示，8年前國民黨要卸任，許多政策是要進行改革的，不會有延續性，站在準備接棒的民進黨立場，就是依照自己的節奏宣布內閣人事，當時的經驗看，各領域團體，甚至公務單位，在政權交接期間，早就把重心轉移到民進黨準閣員的身上。

同理，黨務人士說，如果現在就公布內閣人事，留任者就不提，沒有被留任的閣員勢必意興闌珊，從經驗上看，社會各領域、公務單位，現階段早就把重心轉移到準閣員身上，看守的閣員很難不意興闌珊。

因此，第二個原則「執政不空窗」，就是在前述平穩順利的前提下，不打亂現任陳建仁內閣的執政節奏，特別是目前立法院尚在總質詢階段。黨務人士表示，陳建仁還帶領內閣團隊在立法院備詢，這時候如果宣布新內閣，或是放出內閣人事的風聲，只是免費送給國民黨、民眾黨立委諸公們，一個在國會羞辱閣員的刑堂而已。

黨務人士舉例，陳建仁日前在備詢時，就被國民黨立委翁曉玲詢問，選後到賴清德520上任前，陳建仁內閣扮演什麼角色、具備什麼功能？她認為，看守內閣的主要功能，就只是在維持一般性、政府職能，不適合做人事任命和推動重大政策與法案。

黨務人士說，所以陳建仁站在執政不空窗的立場上，勢必要強勢回應。陳建仁答詢表示，現在的內閣還是繼續做事，不是不能推動重大政策和法案，如果這樣這個內閣就是失職的內閣，陳建仁更指出，如果照翁委員所說，部會還有院長現在做的事情都不算數，那翁委員就是在浪費時間。

因此，黨務人士表示，這也可以說明，為何潘孟安會公開表示，目前還是在蔡英文帶領下，陳建仁的穩健執政下，國會正在進行報告中，賴清德目前沒有任何的徵詢作業。

總體而言，攤開立法院的時程，立法院總質詢最後一組質詢是落在3月26日，各委員會跟院會持續進行，估計4月底立法院會議告一段落前後，賴清德的內閣人事才會真正的浮出檯面。

▼行政院長陳建仁目前尚帶領行政團隊在立法院備詢。（資料照／記者屠惠剛攝）

