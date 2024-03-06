再轟少將強吻案！批國安局太好騙　徐巧芯質疑包庇：背後有靠山？

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

曾任副總統賴清德萬里警衛室主任的國安局特勤中心少將謝靜華，日前遭爆在路邊強吻一名女性，後又爆出該女身份是國防部的上校幕僚、曾任海軍艦長的尤鐿濂，引發軒然大波。對此，國民黨立委徐巧芯今（6）進一步質疑，國安局上月告訴自己該女在「民間機構」任職，為何這麼容易被他人誆騙？也令人質疑當事人「是否有靠山」？

徐巧芯今天上午受訪說，2月6日她詢問國安局，這名官兵是否有可能是國軍，只是不見得是國安局的人員，國安局回覆這名女性是在「民間機構」任職，而且跟該少將沒有任何業務關係，結果不到1個月，峰迴路轉，國安局才說這名女性是國軍的一份子，還是高階軍官。

徐巧芯直呼「不可思議」說，國安局怎麼這麼鬆散，這麼容易就被他人誆騙？是否有（軍紀）渙散的問題？這名少將素行不良，實在是應該接受最嚴厲的懲處。

徐巧芯指出，更誇張的是，國安局本來說「震怒」要徹查，結果徹查到哪裡去了？根據媒體報導，原本只是要調職，直到上禮拜五事件爆發，眾人私下傳說該名女性根本不是民間人士，開始懷疑國安局是否有在包庇的情況，而且沒有對他做懲處，才緊急做懲處，令人質疑「背後是否有靠山的存在」？