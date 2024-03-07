台電嘉義區處用電大戶用說明會　協助自主管理有效節省用電

▲▼ 台電嘉義區處舉辦大用戶座談會輔導用電大戶聰明用電，節省電費超有感 。（圖／台電嘉義區處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

因應台電公司112年起實施新時間帶、112年11月起高壓生產性質新增批次生產時間電價以及113年需量反應負載管理措施修正，為讓用戶瞭解目前供電業務及電價措施，並藉此聆聽用戶寶貴意見，台電嘉義區處6日特舉辦第一次大用戶座談會，邀請用電大戶約70戶廠商代表參加，輔導用戶聰明且有效的移轉用電，協助用電自主管理。

嘉義區處處長許墩貴表示，再生能源併網增加，中午太陽光電發電佔比高，傍晚太陽下山時，發電佔比越來越低，因此時間電價尖離峰時段隨之改變，台電嘉義區處透過和用戶直接面對面說明，讓大家對新政策有更多認識與理解，進一步積極參與需量反應負載管理措施、挪移夜尖峰用電方式等，幫自己減少電費，也對抑低夜尖峰負載有所助益。

自112年4月1日電價調漲後，高壓三段式時間電價尖、離峰價差高達5.12元!時間電價用戶要省電費，可避開夜尖峰時段用電，盡量利用便宜的離峰時段或週六、日用電，例如透過加裝時控開關或是調整生產流程，將尖峰時段高單價的用電移轉到離峰時段使用，即使用電量沒有減少，也可以節省電費。

此外，用戶還可以參加台電的「需量反應負載管理措施」，可事先調整產程或週一至週五排休的公司可選擇「計畫型」，可臨時調整製程或有發電機之用戶則可以選擇回饋較多的「即時性」或「需量競價」，在指定的時間減少用電，就能獲得額外的電費折扣，受到許多用戶好評。

大用戶座談會為用戶們提供一個互動交流的管道，會中特邀請大專院校及製造業分享節能及移轉用電做法，讓用戶們彼此可以分享節電經驗和討論，同時亦有安排「桌邊服務」，針對用戶的產業特性、用電行為、主要用電設備等資訊，提供個人化的用電移轉建議，透過與用戶面對面交流溝通，即時接收用戶回饋，輔導用戶從中找到適合的用電方式，並搭配需量反應措施，將抑低用電成果轉換成電費回饋，不僅能替企業節省用電成本，也為節能減碳貢獻一份力量。希望透過這樣的方式，讓用戶們可以感受到台電的用心。