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台電嘉義區處協助慈善團體關懷弱勢　捐款物資銀行　

▲▼ 「慈善資源 - 嘉義縣物資銀行捐款活動」 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼台電嘉義區處處長許墩貴(圖左一)捐款嘉義縣物資銀行，由嘉義縣慈善團體聯合協會理事長呂文正(圖右一)代表贈 ，縣社會局長張翠瑤(圖中)見證並頒發感謝狀。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導


除了肩負供電穩定及安全的義務外，台電積極投入公益活動，努力落實企業社會責任。台電嘉義區處仍持續參與地方公益活動，在即使仍有寒意的開春時節，協助慈善團體關懷弱勢，2月23日台電嘉義區處處長許墩貴帶領同仁前往嘉義縣慈善團體聯合協會所屬「嘉義縣物資銀行」捐贈共計3萬元愛心款項，希望在新的一年帶給弱勢族群些許的溫暖。

▲▼ 「慈善資源 - 嘉義縣物資銀行捐款活動」 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣慈善團體聯合協會理事長呂文正表示，感謝台灣電力公司善盡社會責任支持嘉義縣物資銀行，讓更有的資源注入，幫助更多需要幫助的人，共同協助盡一份社會責任。

台電嘉義區處許墩貴指出，台電對地方性公益活動一直不遺餘力，從去年贊助嘉基舉辦長照野餐日活動經費、捐贈老人食堂環保餐盒、與鄉鎮公所合作協助偏鄉民眾老屋線路汰換等等，藉由持續不斷的慈善活動，落實台電公司散播愛心傳遞溫情的行動力。

物資銀行於民國101年4月成立，透過運作物資資源之開發及網路資訊平台之建構，使社會救助服務透明化、資源有效化，發揮服務整合、資源整合之功能。提供弱勢家庭即時物資援助，避免因飢餓或貧窮而發生偷竊、搶奪或自殺事件，造成治安問題。建立物資運用之實體物資倉庫與物資管理資訊平台，使所募得的物資得以儲放與流通，協助平時之實務救助。

 
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