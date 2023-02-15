全台節電績優城市　嘉義市西區再度蟬聯節電王

▲▼ 嘉義市西區民眾節電率達20%，台電嘉義區處頒獎嘉義西區區長予以表揚 。（圖／台電嘉義區處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

台電「111年節電活動成果發表會」，並公布111年夏月全國22縣市節電績優名單，鼓勵疫情期間仍能節電的22個縣市行政區。

此節電活動以住宅用戶為對象，其中嘉義市西區再度蟬聯嘉義市節電王，15日台電嘉義區營業處許墩貴處長代表台電頒獎，西區區長柯國振代表領獎，對於西區民眾參與節電並獲良好成效，台電公司表達感謝及讚許，並期能拋磚引玉，鼓勵更多的民眾一起加入節電行列。