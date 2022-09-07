台電捐米水上鄉老人食堂　同步宣導居家用電安全

▲▼ 台電嘉義營業區善心回饋購米地方 。（圖／台電嘉義營業區提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣水上鄉大崙社區為嘉義縣內「作伙吃有厝味」新成立之第97個老人食堂，7日中午由縣長翁章梁、水上鄉大崙村長沈建村、台電嘉義區處許一女處長及常務理事林盈年等民代鄉親聯合為大崙老人食堂揭牌，熱鬧登場。

▲▼ 台電嘉義營業區善心回饋購米捐贈地方 。（圖／台電嘉義營業區提供）

台電嘉義區處長期以來，持續關懷社會上地方團體，期待愛和溫暖像電力一樣永不打烊。今年由同仁主動發起自由樂捐活動，特地購置大林鎮出產的台稉十六號奇力米捐贈予大崙老人食堂。

許一女處長表示，有感於嘉義縣老年人口比例為全國第一，18鄉鎮市已有13個鄉鎮老人人口比例達20%以上，為鼓勵老人家走出家門，增加社區互動機會，本次捐助活動由台電同仁主動走入社區，不只捐助好米溫暖長輩的胃，也推廣正確的居家用電觀念，呷好米之外也能安心用電。

本次除台電捐助好米給在地社區，考量嘉義縣青壯年人口多在外地工作，獨居老人比例日益增多，鑒於長者對用電知識較為不足，台電同仁特地走入社區，現場以淺顯易懂的方式宣導居家用電安全，提醒長輩電器及延長線的正確使用方式及各項節電小撇步。

翁章梁表示，當地社區的獨居長者偏多，很感謝台電這次暖心的舉動，老人食堂不只是吃一頓飯，還兼具很多意義，能鼓勵長輩走到戶外，參與社區活動，大家一起煮飯、聊天、作運動，凝聚社區的力量，用在地力量與資源，照顧長輩。聯合公所、台電與社區跨部門一同努力建構完整的社區整體照顧服務體系。希望來食堂共餐的長輩能「安心吃」、健康「呷百二」。