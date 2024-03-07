翻糖翻出名堂！黃湘涵帶8學生揚威德國　勇奪10金5銀4銅

▲▼翻糖藝術家黃湘涵及8位學生，參加德國國際觀光烹飪大賽獲得優異成績，花蓮市長魏嘉彥親自表揚。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

知名翻糖藝術家黃湘涵及8位學生，日前參加「德國國際觀光烹飪大賽（GTCIC）」，榮獲10金、5銀、4銅的優異成績，花蓮市長魏嘉彥6日親自表揚，期盼孩子們未來持續在翻糖世界中翻出精彩，為花蓮及台灣爭取榮耀。

黃湘涵老師及學生們將色彩鮮艷、雕塑精緻的翻糖作品擺上桌，逐一向魏嘉彥介紹每件作品的構思，以及辛苦練習、製作的過程，有可愛的兔子、恐龍、海洋生物，也有知名卡通瑪莎與熊、瑪利歐等。其中就讀慈濟幼兒園的牛采緹，年僅5歲，首次參賽即獲得星空棒棒糖展示項目金牌，露出純真笑容及童音地介紹她的美人魚作品，可愛的舉動逗笑在座所有貴賓。

黃湘涵老師表示，翻糖蛋糕及糖霜餅乾早期師資有限，近幾年在花蓮開班授課，培訓孩子們從捏黏土開始考取黏土證照，並在各個國際賽事中征戰，以累積實戰經驗，終於在世界的舞台上多次打響名號，讓許多人欣賞翻糖藝術中的奇幻藝彩，並理解選手們背後付出的努力。她也說，這次比賽是以影片的方式評選，今年開始將帶著孩子們出國參賽，希望能有更多民眾關注，持續給予孩子技能與夢想的支持。

▲▼參賽作品總共獲得10金、5銀、4銅的佳績。

黃老師接著指出，每一樣作品都是孩子們的創意發想，自行選擇他們喜愛的物件，她僅在旁給予提點與意見，藉此培養孩子獨立思考的能力，而且製作時間非常耗時及耗神，只能利用假日或連假期間製作，至少需要兩個月的時間才能完成。

魏嘉彥仔細觀賞每樣作品，並給予高度評價與讚賞，肯定黃老師及學生們在準備作品參賽時的辛苦與堅持，也恭喜他們持續在國際賽事中脫穎而出。

魏嘉彥表示，翻糖創作需要基本的捏塑基礎，更需長時間重複塑形，要在有限的立體空間中展示出配色、協調及故事性，從中訓練孩子們的審美觀及考驗耐心。很開心經過半年的時間，得知黃老師及學生們再度名揚國際，期盼能有更多人投入這項技能學習，不僅培育一技之長，更能激發創造力及想像力，未來市公所將研擬辦理相關課程，鼓勵更多人學習並取得證照，將翻糖這項藝術更加廣為人知。

▲黃湘涵指出，每一樣作品都是孩子們的創意發想，只能利用假日或連假期間製作，至少需要兩個月的時間才能完成。

在黃湘涵老師的帶領下，花蓮的孩子在國際賽事上屢獲佳績，更將在5月份前往韓國首爾參加「2024國際美食大賽」，市長魏嘉彥也預祝孩子們屆時能盡情大展身手，再度奪得獎項，凱旋歸國。

市民代表田珍綺、花蓮縣美育交流協會執行長鍾義德、慈濟小學學務主任蘇秋碧、家長會副會長黃若嘉、明義國小老師張玉芬等人也出席給予高度肯定。

▲年僅5歲的小朋友首次參賽即獲得星空棒棒糖展示項目金牌，露出純真笑容。

德國國際觀光烹飪大賽（GTCIC）獲獎名單如下：

指導老師黃湘涵 糖霜餅乾展示金牌、韓式擠花蛋糕展示金牌、觀光伴手禮展示金牌、造型和菓子展示銀牌

慈濟幼兒園 牛采緹 星空棒棒糖金牌

慈濟小學二年級 王昱晴 翻糖蛋糕金牌、星空棒棒糖銅牌

慈濟小學四年級 林承叡 翻糖蛋糕銀牌、星空棒棒糖銅牌

明義國小國小三年級 王葰穎 翻糖蛋糕金牌、星空棒棒糖銅牌

明義國小國小五年級 牛駿彬 翻糖蛋糕金牌、星空棒棒糖銀牌

慈濟中學國中一年級 涂明慧 翻糖蛋糕金牌、星空棒棒糖金牌

慈濟中學國中一年級 王品涵 翻糖蛋糕銀牌、星空棒棒糖金牌

慈濟中學國中一年級 王語菲 翻糖蛋糕銀牌、星空棒棒糖銅牌

