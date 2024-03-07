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故宮展出編鐘「仿品」惹議？院長：那全世界的恐龍都該拿掉

故宮南院。（圖／取自國立故宮博物院南部園區官網）

▲故宮預計在南院展出「曾侯乙編鐘」複製品惹議。（圖／取自國立故宮博物院南部園區官網）

記者林育綾／台北報導

國立故宮博物院規畫於南院展出近代仿品「曾侯乙編鐘」複製品，在昨日引發立委批判和各界議論，故宮院長蕭宗煌今（7）日出面再次說明，此編鐘是教育推廣活動，並非文物展，博物館會因應不同計畫有教育推廣品、展示品，如果規定只能展示真品，「那全世界博物館的恐龍都該拿掉」。

蕭宗煌今日出席立法院教育委員會報告業務概況，並備質詢，會前他接受媒體堵訪時說明，此次規劃展示國立傳統藝術中心採購的「曾侯乙編鐘」複製品，是教育推廣活動，不是一般的文物展覽，由於這編鐘是樂器，因此屆時會由表演形式讓民眾了解銅器樂器的應用。

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至於放置在故宮南院2樓，蕭宗煌表示那裡不但不會影響觀眾動線，加上腹地較大，如果要進行展演時，也不會影響觀眾進出，至於故宮所有展示品都會明白清楚地標示。

針對外界批「故宮不該展示非真品」，蕭宗煌說，博物館當然有慣例和倫理，除了真品，也會有教育展示品、參考品，如果要求博物館只能展示真品，「這樣全世界博物館的恐龍都應該拿掉，因為都是複件，不是原件，原件的骨頭早就被壓碎了。」

此次編鐘事件，還有外界質疑舉辦這項活動和「520保衛戰」有關，蕭宗煌也對此回應，各界有自己的看法，對各方指教都尊重，但我們不會因為做一個活動就是為了保衛戰，這好像想太多了。

有關此次「曾侯乙編鐘」複製品惹議，是由國民黨立委黃健豪昨6日發出新聞稿，質疑不尊重有70萬件原件展品的博物館美名，更對中南部民眾不尊重，要求故宮回歸專業，重新檢視展品規劃。對此故宮昨日也初步聲明回應，故宮與國立傳統藝術中心「編鐘之美教育推廣合作」案並非文物展覽，且仍於洽談階段，尚未議定契約。針對外界的疑慮與意見，將審慎納入評估。

故宮說明，該編鐘為國立傳統藝術中心於1997年向湖北省博物館購置之曾侯乙編鐘複製品，曾於中山堂、國父紀念館等場館展出，近期則在2018年至2023年於國立自然科學博物館陳列展示，期間並由台灣國樂團每年公開演示兩次，推廣編鐘之美。

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