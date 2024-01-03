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獨／超夯「嬌潤泉」洗面乳有假　正妹洗到爛臉...投訴竟被封鎖

記者吳奕靖／高雄報導

一款大陸網紅「小楊哥」販售的「嬌潤泉」洗面乳，近期在台灣熱賣，一個月的銷售金額就超過兩千萬！不過，有民眾在蝦皮購買使用後，卻出現臉部紅腫等過敏現象，經過比對這才發現買到的是「仿冒品」，讓這位民眾氣得大罵賣家沒良心，而記者也找到進口商，證實仿貨頻傳，所以教導大家怎麼辨別產品真偽的方式。

▲左邊是偽品，右邊是真品，外包裝字樣不同，真品為灰色 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲左邊是偽品，右邊是真品，外包裝字樣不同，真品為灰色 。（圖／記者吳奕靖攝）

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梅小姐向《東森新媒體ETtoday》投訴表示，自己在蝦皮購買了一款最近非常熱夯的「嬌潤泉」洗面乳，一看到價錢比官方售價288元便宜不少，加上又在做活動，所以就下訂單了！等到拿到手的時候就覺得包裝似乎跟之前購買的不太一樣，不過她也不以為意，直到使用過後，「原本的不會有很乾、很刺激的感覺，不過這一款用起來甚至還會長痘痘」，雖然立刻跟賣家反應，可是卻遭到賣家惡意封鎖不回訊息，自己也非常後悔，她說「花錢買到假的東西，就是學個經驗，以後一定要找有代理授權書的賣家」。

▲左邊是偽品，右邊是真品，外包裝字樣不同，真品為灰色 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲防偽的QR code，現在也被偽造 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲左邊是偽品，右邊是真品，外包裝字樣不同，真品為灰色 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲左邊是偽品，右邊是真品，外包裝盒有防偽雷射標籤。（圖／記者吳奕靖攝）

▲正版的QR code 是在外包裝盒上，不是在盒內 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲正版的QR code 是在外包裝盒上，不是在盒內 。（圖／記者吳奕靖攝）

而記者實際找到了這款平價洗面乳的進口代理商芷妍，她表示近期公司的確收到不少市面上有仿貨的訊息，對公司來說也非常困擾，所以她也教導大家如何辨別真偽，第一個部分就是外包裝盒上的字樣，仿貨是黑色字樣，但是正品為灰色，然後有霧面設計，而且為了防止仿貨，防偽條碼也從外包裝盒內改到盒外。

芷妍相當生氣的表示，其實仿貨做到真的很難辨認，就連防偽的QR code也被不肖業者仿造，但是只要掃QR code還是能分辨，因為偽造的不會跳轉到微信的公司認證畫面，另外正品的外包裝盒還有防偽的雷射標籤，不過她也提醒目前品牌旗下的產品除了洗面乳有防偽雷射標籤之外，其他產品還來不及更新包裝，所以呼籲為了避免買到假貨，就是不要向來路不明的店家購買，同時要找有代理授權書的店家。

▲左邊是偽品，右邊是真品，外包裝字樣不同，真品為灰色 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲正品代理商會有品牌授權書 。（圖／記者吳奕靖攝）

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