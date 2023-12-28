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故宮文創銷售額增330%！郵輪團、聯名商品發威　香港遊客買最多

▲▼故宮與品牌聯名合作商品，今年與迪士尼合作，推出一系列文創品受到歡迎。（圖／記者林育綾攝）

▲故宮與品牌聯名合作收入成長，今年與迪士尼合作，推出一系列文創品受到歡迎。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

疫情解封後，故宮北院年初預估今年參觀人潮約100萬，如今已突破150萬，但受到陸客不來影響，坦承「還沒有完全恢復往常水準」。不過隨著配合郵輪團增加開館日、豐富文創商品等因素，今年文創品銷售額2.85億，比去年增了1.25億；其中有郵輪團到訪的期間，與去年相比增加330%！

▲▼故宮，故宮北院，國立故宮博物院，故宮觀光客。（圖／記者林育綾攝）

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▲故宮今年參觀人數可達155萬人次，配合郵輪團增加開館日，也是關鍵因素。（圖／記者林育綾攝）

國立故宮博物院過去參觀的外國觀光客當中，以陸客占比最高；不過自疫情起至今，兩岸尚未解除禁令，故宮北院在年初時保守估計，今年不分海內外參觀人數約100萬。而今（28）日故宮院長蕭宗煌表示，截至目前北院累積參觀人數約152萬，預估今年約155萬，但承認在外籍旅客人數上「還沒真正回流」。

今年故宮的外籍遊客當中，香港、韓國人大幅增加，東南亞也有上升，許多移工也會在休假參觀。故宮原先周一固定休館，今年起解封後為了「吸客」，配合國際郵輪靠港時間，特地推出「周一預約專案開館」，在部分周一開館營運，除了歡迎郵輪團旅客，也開放一般民眾參觀。

▲▼故宮與品牌聯名合作商品，今年與迪士尼合作，推出一系列文創品受到歡迎。（圖／記者林育綾攝）

▲故宮文創商品銷售額今年累積2.85億。（圖／記者林育綾攝）

●故宮文創商品銷售成長3倍！翠玉白菜最夯

故宮行銷業務處處長王耀鋒說明，今年故宮文創商品開始反虧為盈，尤其3、4月以後開始接待郵輪團起，銷售業績與去年相比增加約3倍，成長幅度相當於330%。不過不只是郵輪團，其他旅客也都會消費。

王耀鋒透露，今年故宮文創商品的銷售額，累積至今約2.85億，比去年1.6億成長約78%，尤其是實體商店營收占了超過8成。若扣掉人事及營運成本等各項費用，淨利應也有6-700萬，商店收入確實轉虧為盈。

▲▼故宮文創商品業績增加，其中「翠玉白菜」相關文創小物人氣最旺，其餘像是複製畫等精品也拉高營業額。（圖／記者林育綾攝）

▲故宮文創商品業績增加，其中「翠玉白菜」相關文創小物人氣最旺。（圖／記者林育綾攝）

而人氣商品仍以「翠玉白菜」系列最夯，他分析，許多觀光客有「到此一遊」想法，都會買翠玉白菜圖像的相關商品，作為紀念品或伴手禮；其他像是複製畫，因為單價高，也會拉高營業額。

●「退稅服務」拉高客單價

另外，故宮今年10月中起領先全台博物館，開設「退稅服務櫃台」，只要外籍旅客消費滿2千元就能退稅，也吸引不少遊客增加消費，其中香港遊客買最多，平均一筆消費可上看8千元左右。

●故宮品牌聯名合作成長

除此之外，故宮與「品牌聯名」的授權合作也越來越受歡迎，今年收入約1千多萬，但王耀鋒看好，品牌聯名合作未來應會再增加；而「圖像授權」方面的收入，因為OPEN DETA開放則會下降。

▲▼故宮與品牌聯名合作商品，故宮X乖乖聯名，「虎爺宮」限定包裝迎接虎年。故宮行銷業務處處長王耀鋒（圖／記者林育綾攝）

▲故宮行銷業務處處長王耀鋒認為，品牌聯名合作未來應會再增加。（圖／記者林育綾攝）

故宮去年與國際知名IP「史奴比」合作聯名文創商品，受到許多粉絲喜愛；今年則與迪士尼的米奇、米妮聯名，推出一系列文創小物，像是筆記本、杯墊、托特包、2024年曆等，都相當有人氣。

▲▼故宮與品牌聯名合作商品，今年與迪士尼合作，推出一系列文創品受到歡迎。（圖／記者林育綾攝）

▲故宮今年與迪士尼合作，推出一系列文創品受到歡迎。（圖／記者林育綾攝）

不僅如此，故宮為了與更多品牌展開合作機會，也調整了授權方式，原先的授權合約一口氣要簽5年，但考量許多廠商同款商品不見得會銷售這麼長，因此故宮也推出短期性合約。

像是故宮先前與樂事洋芋片聯名，今年與台灣好漁合作推出「孔子賣水餃」；或是為了迎接虎年，乖乖與故宮的「虎爺公」圖像合作，推出期間限定聯名商品，都屬於短期合作，締造雙贏局面。

▼故宮X乖乖聯名，推出「虎爺公」限定包裝迎接虎年。（圖／記者林育綾攝）

▲▼故宮與品牌聯名合作商品，故宮X乖乖聯名，「虎爺宮」限定包裝迎接虎年。（圖／記者林育綾攝）

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