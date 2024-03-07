今全台雨最多　「跌破9℃」探底時間曝

▲今晨台灣上空附近有許多水氣。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象署預報員劉沛滕表示，今天水氣最多，全台可能都有局部降雨；預估周五晚、周六晨是最低溫時間，北部10、11度，局部空曠地區可能低於10度。氣象專家吳德榮則說，周六晨北台部分平地降至9度以下。

氣象署清晨對基隆市、新北市發布「低溫特報」，今日強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，基隆及新北局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。氣象署觀測，今晨全台最低溫出現在桃園市中壢的11.2度。

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▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象署）



劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天強烈冷氣團和華南雲雨區影響，今日水氣最多，各地可能都有局部降雨，北部清晨12-14度，白天高溫僅14-16度，晚上會降到11度，其他地區高溫18-22度，晚起也會更冷。

劉沛滕說，周五水氣逐漸減少，主要降雨在基隆北海岸、大台北地區和東半部，西半部山區也有零星降雨；周五、周六還有冷空氣補充下來，周五晚到周六清晨是最低溫時間，預估北部10、11度，局部空曠地區可能低於10度，中南部13、14度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



劉沛滕表示，這波強烈冷氣團影響到周六，周日白天略回溫，但幅度不大，清晨仍偏冷，低溫13、14度；下周一鋒面通過和東北季風增強，中部以北、東半部有局部降雨，這波冷空氣可能接近冷氣團強度；下周二、下周三北部、東半部有局部降雨。

吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式模擬顯示，周五晚、周六晨因輻射冷卻加成，北台部分平地的最低氣溫，周五晚降至10度、周六晨續降至9度以下，台北觀測站亦有符合強烈冷氣團（≦12度）的機率。