500萬賓士跑車成廢鐵！禮儀社前疑超車「連2撞」　心痛畫面曝

記者白珈陽／台中報導

台中市大甲區今（7）日上午發生一起交通事故，黃姓男子駕駛新車要價近500萬元的賓士跑車行經興安路一處禮儀社前，疑欲超車時自撞一輛停放路旁的小貨車，隨後再失控擦撞一旁的貨櫃屋，造成賓士車嚴重毀損、小貨車頭受損，幸小貨車內無人、黃男僅受輕傷，詳細車禍原因由警方釐清。

▲賓士跑車幾乎全毀，流了滿地黑油。（圖／民眾提供）

警方調查，黃姓男子（50歲）今日上午8時許駕駛白色自小客車，沿台中市大甲區興安路由東往西直行，行經一處禮儀社前時，疑因超車導致碰撞對向路邊停放的小貨車，再失控撞上一旁的貨櫃屋。

路口監視器顯示，小貨車打著警示燈停放於路邊，此時對向2輛白色車輛並行行駛，其中1輛白車欲加速超車，隨後撞上該輛停放的小貨車，疑因車速快，小貨車被撞離原地數公尺。

▲賓士車疑超車時撞上路邊停放的小貨車。（圖／民眾提供）

車禍造成肇事白車幾乎全毀、流了滿地黑油，而小貨車車頭毀損，幸小貨車內無人，至於肇事者黃男，他意識清楚，僅輕微擦挫傷，經送醫治療無大礙。警方對黃男進行酒測，無酒精反應，初判肇因為不當超車，詳細事故原因由交大分析釐清。

▲▼賓士車自撞小貨車及路邊貨櫃屋，造成小貨車及貨櫃屋受損。（圖／民眾提供）

台中市蘇姓車商看過事故照片指出，肇事白車為賓士跑車C63，為2016年至2018年出廠，新車價約490萬元，車禍造成該車引擎、安全氣囊、前保桿、前葉子板、傳動系統、鋁圈、煞車系統、大樑、擋風玻璃等多處嚴重受損，即使是送至外廠維修仍要高達200多萬元，「建議報廢。」

▲▼新車要價近500萬元的賓士跑車，因自撞幾乎全毀。（圖／民眾提供）