全台進冰箱！周六激凍下探10度　冷空氣挑戰寒流

記者李姿慧／台北報導

強烈冷氣團持續南下，今天各地轉為濕冷，溫度仍持續下滑中，其中周六清晨台北市區可能降到10度，冷空氣威力不排除挑戰寒流等級。另周六3500公尺以上高山不排除有降雪機會。

▲強烈冷氣團南下，周六最冷，冷空氣不排除挑戰寒流等級。（示意圖／記者李毓康攝）

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中央氣象署預報員劉宇其表示，今天台灣受強烈大陸冷氣團南下、華南雲雨東移影響，各地天氣陰霾、容易下雨，天氣逐漸轉為寒冷，周六清晨台北市區可能降到10度，不排除可能達到強烈冷氣團甚至寒流機率。

今天白天各地多雲陰天，斷斷續續有降雨，冷空氣持續南下，劉宇其指出，冷空氣明天持續南下，周六冷空氣持續影響，氣溫逐步下降，各地天氣寒冷，預計周日高壓往日本南方通過，白天過後將帶來溫暖偏東風，氣溫會有回升，但回升不會太久，下周一有另一道鋒面，後方有個比較弱的冷高壓，後方溫度降幅沒那麼大。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署）

劉宇其說明，今天到周六都是溫度緩步下降過程，今天北部感受全天寒冷，中南部白天溫度明顯轉涼，夜間清晨相當寒冷，今天傍晚過後到周日清晨之前，北台灣、宜蘭、金門、馬祖不排除下降到10度左右，氣象署將針對新竹以北、宜蘭、金門發布低溫特報，可能有10度左右低溫且長時間寒冷。

溫度到了周日，因東北風減弱會稍微回升，劉宇其指出，下周一之後又有另一波東北季風以及比較弱的冷空氣影響，溫度沒那麼明顯，中南部後期溫度明顯回升。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署）

至於降雨方面，劉宇其表示，這波冷空氣影響期間，水氣多，降雨和雲量偏多，全天濕冷，其中今天水氣最多，全台或多或少有降雨，天氣陰霾；明天周五降雨轉緩，水氣逐漸減少，東半部、西半部山區、基隆北海岸有零星降雨外，西半部平地多雲偶有陽光，明天是水氣最少時刻。

不過劉宇其表示，周六水氣又逐步增多，北部、金馬略有降雨，周日到下周三水氣又增多，北部、東半部、中南部山區有短暫雨，下周一鋒面通過，中部地區也有降雨。

此外，在水氣溫度配合下，劉宇其表示，周五晚上溫度逐步下降，3500公尺高山有陸續結冰現象，周六水氣增加，3500公尺高山也有降雪機會。