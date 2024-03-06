　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

惡劣！明知辣椒粉含蘇丹紅還敢賣　高雄衛生局開罰海順12萬

▲衛生局配合高雄地檢署指揮稽查津棧國際貿易有限公司庫房。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲衛生局配合高雄地檢署指揮稽查津棧國際貿易有限公司庫房。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄津棧、佳廣兩公司進口中國大陸的辣椒粉檢出蘇丹紅，其中有520公斤流入泡麵大廠「維力食品」，但彰化縣衛生局前往維力食品稽查，卻發現進貨數只有120公斤，且上游廠商對不上。高雄市衛生局昨（5日）約談出貨給維力食品的海順公司，發現海順在無工廠登記證場所違規分裝，且明知辣椒粉含有蘇丹紅，卻未通報並販售，遭衛生局開罰12萬元。

高雄衛生局日前抽驗市內餐飲業及輸入業，發現津棧、佳廣兩公司進口的中國辣椒粉，含有蘇丹紅成分4至8ppb，依標準是不得檢出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中，津棧公司售出的違規辣椒粉，有520公斤流向彰化的「維力食品」，但彰化縣衛生局前往維力食品廠內稽查，發現品名、進貨有效日期的批號、數量、都與高雄市衛生局提供的流向資向不符。

食品衛生科科長林毓芬表示，高雄市衛生局提供的資料是進貨520公斤，但現場稽查進貨數量卻只有120公斤、進口商的下游廠商也沒有流向維力公司，跟現場稽查的狀況不一致。

▲蘇丹紅事件，維力食品澄清。（圖／翻攝自維力食品官網）

▲海順公司於其他廠址分裝辣椒粉，交由津棧出貨給維力食品。（圖／翻攝自維力食品官網）

由於維力所購入的違規辣椒粉，與高雄市所查出的辣椒粉上游廠商、進口數量不同，高市衛生局4日派員再度前往津棧稽查，發現津棧公司竟是以「海順公司」的名義販售該批辣椒粉（出貨品名：辣椒粉，有效日期2025.9.22）共320公斤，並出具海順公司於112年12月14日、112年12月29日及113年2月21日出貨給維力食品工業股份有限公司的出貨單。

由於數據存在落差，且津棧公司竟是以海順公司名義出貨，衛生局不排除中間有隱匿情事，昨（5日）約談海順公司，經過釐清後，發現海順公司向「津棧國際貿易有限公司」購買原料，在非屬該公司工廠登記範圍的其他場址進行分裝後，交由「津棧國際貿易有限公司」直接出貨給「維力食品工業股份有限公司」，而此場所沒有工廠登記證卻進行違規產品分裝，涉及違反工廠管理輔導法，已移請高雄市經發局查察釐清。

另外，海順國際食品有限公司明知販售的產品檢出蘇丹紅，危害衛生安全卻未立即依法通報高雄市衛生局，依據食品安全衛生管理法第7條第5項規定，裁罰12萬元整。

ET快訊
掛號費開始漲了　6縣市多間醫院已漲到「170至500元」
小六童被嗆　當場拿刀割同學
北市府女科員涉幫毒蟲男友販毒　情侶各獲20萬交保

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／又有11家下游中鏢！高雄6.5萬kg毒辣椒粉竄7縣市　廠商曝光

惡劣！明知辣椒粉含蘇丹紅還敢賣　高雄衛生局開罰海順12萬

不斷更新／蘇丹紅風暴　全台13縣市學校「禁用辣椒粉」、3縣市不跟進

掛號費開始漲了　6縣市多間醫院已調漲到「170至500元」

小六童被嗆「寶可夢機台」抓得爛　繞背美工刀架脖割傷同學嘴唇

「倒楣體質」衰事總會找上門？　命理師教4招「自造好運」

快訊／基隆市也跟進！營養午餐即起禁用3個月辣椒粉、咖哩粉

韓國人氣夢幻藝術家林率智來台！《Midnight》個展奇幻兔子現身

快訊／彰化縣也跟進了！營養午餐即起禁用辣椒粉、咖哩粉

快訊／北市也要禁！　3月底前營養午餐禁用辣椒粉、咖哩調味品

【Fred吃上癮】沒跟你偷工減料，聚了我所有的寶

Luxgen納智捷n7電動車試駕

酒國昆凌開記者會反擊！　強調「要結婚不是包養」

【Fred吃上癮】許氏老滷，滷出我的台灣味

【Fred吃上癮】首次挑戰! 這食材看了就鱷! 那就來個鱷魚塔可吧!

【Fred吃上癮】佛式碳烤 團聚就吃這一味

周杰倫邀張惠妹「為她埋伏一年」　天后現學魔術...大家超捧場XD

【Fred吃上癮】Q彈爽脆，廣島燒大口塞!

【Fred吃上癮】舒服的天氣來點舒服的料理 ，只溶你口的酸辣大薄片

【Fred吃上癮】茶來伸手 炸雞來張口，又酥又麻的椒麻雞柳條

快訊／又有11家下游中鏢！高雄6.5萬kg毒辣椒粉竄7縣市　廠商曝光

惡劣！明知辣椒粉含蘇丹紅還敢賣　高雄衛生局開罰海順12萬

不斷更新／蘇丹紅風暴　全台13縣市學校「禁用辣椒粉」、3縣市不跟進

掛號費開始漲了　6縣市多間醫院已調漲到「170至500元」

小六童被嗆「寶可夢機台」抓得爛　繞背美工刀架脖割傷同學嘴唇

「倒楣體質」衰事總會找上門？　命理師教4招「自造好運」

快訊／基隆市也跟進！營養午餐即起禁用3個月辣椒粉、咖哩粉

韓國人氣夢幻藝術家林率智來台！《Midnight》個展奇幻兔子現身

快訊／彰化縣也跟進了！營養午餐即起禁用辣椒粉、咖哩粉

快訊／北市也要禁！　3月底前營養午餐禁用辣椒粉、咖哩調味品

以哈戰爭「拚齋戒月前」暫時停火　調停人開羅談判進入第4天

她走路看手機慘摔「臉撞樓梯」　濺血趴地不動了路人全嚇壞

Apple下個月要當媽！瑤瑤合照孕肚「說溜嘴寶寶性別」：頭好壯壯

外流女友性愛影片　他再傳裸照給20位朋友！慘被求償500萬

J群啟動！地獄豬三位選手離隊　夏季賽統神即將颯爽回歸

拼1200萬觀光客來台恐跳票？　賴正鎰：必須靠「他」

獎勵金最高6萬！桃竹苗分署辦理工作坊　推動婦女再就業計畫

漫步光廊、登愛之船！新北「3大約會提案」　情人節市集2日限定

上海地鐵上演活春宮！　小情侶忍不住摸奶嘿咻

生活熱門新聞

高雄6.5萬kg毒辣椒粉竄7縣市　增11廠商

6都多家醫院掛號費　調升至170至500

看病掛號費150元喊漲至300元　最貴要2500元

小六童被嗆寶可夢抓得爛　美工刀割同學嘴唇

明知辣椒粉含蘇丹紅還敢賣　海順遭罰12萬

雪崩降溫！最冷剩8度時間曝　明天凍雨襲全台

即／Meta體系大崩潰「FB、IG、TH全登出」

13縣市學校禁用辣椒粉　3縣市不跟進

姊姊跟姐姐差在哪？　2字用法差異曝光

LINE「14款免費貼圖」限時下載！漢堡波波、快樂肥兔超Q

台積電男友狂喊沒錢　妹子心寒！網曝真相：不愛了

天菜開跑車約續攤！她一看心涼了：生氣又難過

宜蘭最強景點「狂吸174萬人」　遊客狂回訪：美呆像國外　

即／彰化縣也跟進！營養午餐禁用辣椒粉、咖哩粉

更多熱門

相關新聞

即／彰化縣也跟進！營養午餐禁用辣椒粉、咖哩粉

即／彰化縣也跟進！營養午餐禁用辣椒粉、咖哩粉

蘇丹紅辣椒流竄，造成全台食安危機，雙北市今(6日)先後宣布，學校午餐暫緩使用辣椒粉、咖哩粉調味料。彰化縣政府則表示，為維護校園食安安全，彰化縣自即日起學校午餐暫緩使用辣椒粉及咖哩粉等調味料，後續視衛福部食安事件調查結果再進行評估。

即／台南街頭驚見巨大天坑！小貨車跌落

即／台南街頭驚見巨大天坑！小貨車跌落

新北學校禁用辣椒粉咖哩粉！高雄不跟進

新北學校禁用辣椒粉咖哩粉！高雄不跟進

獨／中柱貫穿腳踝！87歲嬤噴滿地血

獨／中柱貫穿腳踝！87歲嬤噴滿地血

即／星國砸蛋網美涉造假　律師今幫繳清5萬罰款

即／星國砸蛋網美涉造假　律師今幫繳清5萬罰款

關鍵字：

高雄衛生局海順津棧

讀者迴響

熱門新聞

高雄6.5萬kg毒辣椒粉竄7縣市　增11廠商

爸爸騙7歲兒騎脖子　卻從6樓拋下

影后楊紫瓊難過發文：心碎了！

5G吃到飽來了！　中華電信方案月付599元

奪命直播！　網紅表演拖拉機特技慘遭爆頭

女生口愛ing「5件事」千萬別做！許藍方：會想吐

6都多家醫院掛號費　調升至170至500

AV女優河北彩花改名了！本人親揭全新藝名

即／台南天坑吞貨車！吊車搶救也翻覆

即／美股三大指數上漲　台積電ADR突破141美元

臉書、IG大當機　三大駭客集團「出面自首」

遛狗發現恐龍化石　他把工作辭掉了

粉絲爆氣質疑「IU演唱會蓋票」　KKTIX：開放張數高達95%

「一輩子不缺錢」星座Top 3

這群人起內鬨？茵聲遭爆「停更後不裝了」

更多

最夯影音

更多
【Fred吃上癮】沒跟你偷工減料，聚了我所有的寶

【Fred吃上癮】沒跟你偷工減料，聚了我所有的寶
Luxgen納智捷n7電動車試駕

Luxgen納智捷n7電動車試駕

酒國昆凌開記者會反擊！　強調「要結婚不是包養」

酒國昆凌開記者會反擊！　強調「要結婚不是包養」

【Fred吃上癮】許氏老滷，滷出我的台灣味

【Fred吃上癮】許氏老滷，滷出我的台灣味

【Fred吃上癮】首次挑戰! 這食材看了就鱷! 那就來個鱷魚塔可吧!

【Fred吃上癮】首次挑戰! 這食材看了就鱷! 那就來個鱷魚塔可吧!

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面