惡劣！明知辣椒粉含蘇丹紅還敢賣　高雄衛生局開罰海順12萬

▲衛生局配合高雄地檢署指揮稽查津棧國際貿易有限公司庫房。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄津棧、佳廣兩公司進口中國大陸的辣椒粉檢出蘇丹紅，其中有520公斤流入泡麵大廠「維力食品」，但彰化縣衛生局前往維力食品稽查，卻發現進貨數只有120公斤，且上游廠商對不上。高雄市衛生局昨（5日）約談出貨給維力食品的海順公司，發現海順在無工廠登記證場所違規分裝，且明知辣椒粉含有蘇丹紅，卻未通報並販售，遭衛生局開罰12萬元。

高雄衛生局日前抽驗市內餐飲業及輸入業，發現津棧、佳廣兩公司進口的中國辣椒粉，含有蘇丹紅成分4至8ppb，依標準是不得檢出。

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其中，津棧公司售出的違規辣椒粉，有520公斤流向彰化的「維力食品」，但彰化縣衛生局前往維力食品廠內稽查，發現品名、進貨有效日期的批號、數量、都與高雄市衛生局提供的流向資向不符。

食品衛生科科長林毓芬表示，高雄市衛生局提供的資料是進貨520公斤，但現場稽查進貨數量卻只有120公斤、進口商的下游廠商也沒有流向維力公司，跟現場稽查的狀況不一致。

▲海順公司於其他廠址分裝辣椒粉，交由津棧出貨給維力食品。（圖／翻攝自維力食品官網）

由於維力所購入的違規辣椒粉，與高雄市所查出的辣椒粉上游廠商、進口數量不同，高市衛生局4日派員再度前往津棧稽查，發現津棧公司竟是以「海順公司」的名義販售該批辣椒粉（出貨品名：辣椒粉，有效日期2025.9.22）共320公斤，並出具海順公司於112年12月14日、112年12月29日及113年2月21日出貨給維力食品工業股份有限公司的出貨單。

由於數據存在落差，且津棧公司竟是以海順公司名義出貨，衛生局不排除中間有隱匿情事，昨（5日）約談海順公司，經過釐清後，發現海順公司向「津棧國際貿易有限公司」購買原料，在非屬該公司工廠登記範圍的其他場址進行分裝後，交由「津棧國際貿易有限公司」直接出貨給「維力食品工業股份有限公司」，而此場所沒有工廠登記證卻進行違規產品分裝，涉及違反工廠管理輔導法，已移請高雄市經發局查察釐清。

另外，海順國際食品有限公司明知販售的產品檢出蘇丹紅，危害衛生安全卻未立即依法通報高雄市衛生局，依據食品安全衛生管理法第7條第5項規定，裁罰12萬元整。