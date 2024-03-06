設計桃園美館、兒美館　日建築師榮獲2024「普立茲克」建築獎

▲設計桃園市美術館、兒童美術館的日本建築師山本理顯，榮獲2024年度普立茲克建築獎。（圖／市美館提供）

記者楊淑媛／桃園報導

美麗的建築是百年藝術！桃園市立美術館表示，座落於桃園青埔地區內、興建中的市立美術館和將於4月3日開館的市立兒童美術館，其日本建築師山本理顯5日榮獲2024年度普立茲克建築獎(Pritzker Architecture Prize)。山本理顯建築師秉持「遊樂化的展館、景觀化的建築」設計理念，打造出屬於桃園市民的市立美術館和兒美館。

▲兒美館於4月3日開館。（吳欣穎拍攝／市美館提供）

市府文化局主任秘書暨桃園市立美術館代理館長張至敏，6日恭喜建築師山本理顯先生獲獎，未來將以美的欣賞以及美的體驗為基礎，向下紮根並深化民眾美學素養作為我們的核心價值，向上推動美感教育發展並滋養生活之美。

▲兒美館全力進行開館籌備。（吳欣穎拍攝／市美館提供）

桃園市立美術館及兒童美術館，座落於青埔地區青塘園旁，兩館外觀可見自然「山丘」概念的斜屋頂、白盒子(White Cube)的概念箱型空間、以及柔軟曲線的遮陽板外牆，內部則呈現大面積的玻璃採光以及大跨度展覽空間，透過直線、曲線簡潔有力的線條語彙，構成桃園市立美術館與桃園市兒童美術館的建築外觀，未來兩館將有空中廊道可連接，並與桃園市立美術館轄下的橫山書法藝術館形成藝術聚落。

桃園市兒童美術館進入最後籌備階段，將於今年(2024)年4月3日與大家見面；正在興建中的桃園市立美術館則預計在2026年底完工，將為國都之門桃園市帶來嶄新風貌。