2024年「普立茲克建築獎」得主出爐！桃園美術館設計師山本理顯榮獲

▲山本理顯榮獲2024普立茲克建築獎。（圖／普立茲克建築獎提供）

記者閔文昱／綜合報導

被譽為「建築界諾貝爾獎」的普立茲克建築獎（Pritzker Architecture Prize），5日晚間公布2024年得主，最終由來自日本橫濱的「山本理顯」獲得，成為第9位獲此殊榮的日本建築師。據了解，山本理顯過去也曾參與台灣不少作品，包括桃園市立美術館就是他與石昭永建築師事務所共同設計。

普立茲克建築獎頒獎典禮上，建築師兼評審團主席阿拉維納（Alejandro Aravena）指出，未來城市最重要的就是透過建築創造更好的生活條件，增加人們聚集在一起和互動的機會，而透過山本理顯得作品能發現，他為社區做出了積極的貢獻，「他是一位令人放心的建築師，為日常生活帶來尊嚴，常態變得非凡，平靜帶來輝煌。」

▲兒童美術館外觀猶如一座山丘。（圖／桃園市立美術館提供、吳欣穎拍攝）

事實上，山本理顯的設計團隊「日本株式會社山本理顯設計工場」在國際上享有盛名，曾設計日本橫須賀市立美術館、中國天津圖書館、瑞士蘇黎世機場綜合大樓等。

株式會社山本理顯設計工場近年也與石昭永建築師事務所共同設計桃園市立美術館，其設計理念以新穎的「山丘」造型為建築主體外觀，毗鄰美術館於公12用地的「兒童美術館」，為地下1層及地上3層的館舍，結合周圍的自然環境與社區，串聯青塘園的水景和綠帶，形成親近生活的藝術場域。