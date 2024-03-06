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大陸 大陸焦點 特派現場

人才斷層？王毅出席明外長記者會　寇健文：秦剛下台打亂接班佈局

▲▼2024兩會,大陸兩會,全國兩會,人大,全國人大會議。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者任以芳／台北報導

大陸全國兩會明7日舉行外交部長記者會，中國大陸人大新聞中心今（6）日公告，由中共中央政治局委員、外交部長王毅將出席，政大國關中心主任寇健文分析，秦剛下台，新外交部長人選遲遲未定，如果由王毅繼續擔任，反映出兩點：一是習近平不信任現任外交政務官、二是外交人才出現斷層。

▲▼ 秦剛、陸外交部長、中國外交部長 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 中國大陸時任外交部長秦剛去年出席「首次」中外記者會，高舉《憲法》成為歷史一刻 。（圖／記者任以芳攝）

回顧去年大陸全國兩會外交部長中外記者會，時任部長秦剛意氣風發，談及「台灣問題」是中國核心利益中的核心、中美關係第一條不可跨越的紅線，特地高舉紅色書皮的《中華人民共和國憲法》引用「序言」說，當時讓中外媒體有些措手不及，所有鎂光燈聚焦秦剛與手中《憲法》，對台政策達到100%強硬宣傳效果。

隨後秦剛新上任不到四個月時間，去年6月25日沒有公開露面，外界流傳可能捲入桃色醜聞，或是陷入內部鬥爭，7月被免職，至今沒有任何原因答案。至今外交部長新人選遲未公布，外界觀望明天外交部長記者會由誰主持？

中國大陸人大新聞中心今日公告，明7日上午10時將於梅地亞中心新聞發布廳舉行外交主題記者會，中共中央政治局委員、外交部長王毅將出席，並就「中國外交政策和對外關係」相關問題回答中外記者提問。

▲▼美國國務卿布林肯（右）與中共中央政治局委員兼外交部長王毅（左）26日會談。（圖／路透）

▲中共中央政治局委員兼外交部長王毅已經是外交老鳥，預料繼續擔任外長一職機率高。（圖／路透）

為何大陸新任外交部長遲遲未任命，而是王毅繼續擔任？政治大學東亞所特聘教授兼國際關係研究中心主任寇健文指出，王毅已經71歲，終究要退休交棒，政治生涯最晚到2027年的中共二十一大，由此來看，王毅是外交體系非常重要關鍵人物，深受習近平信任。

寇健文也直言，目前最現實的問題就是「下一個王毅是誰？」從過去觀察來看，王毅擔任外交部長期間的接班人有很清楚的脈絡，外交系統類似「梯隊接班」概念，一個下另一個上，一定有新的交替。

中共中聯部長劉建超被高度看好，是否出線接任外交部長？寇健文認為有機會，目前中國大陸外交人選檯面下「競爭激烈」，一定有人選在角逐，包括高層可能還在觀察，這些人當中有劉建超，主要他曾任外事辦副主和現任中共中央對外聯絡部部長。

寇健文也點出第二個人選，現任中國大陸外交部副部長馬朝旭，分管日常工作的這個部門任務，政務經歷完整，也值得關注。

如果王毅擔任外交部的時間較長，還誰機率大？寇健文則指出現任大使駐美大使謝峰，可能依循王毅和秦剛模式，先在美國磨練到2027年中共二十一大人事大換屆。「另外，外交部黨委書記齊玉可能性相對較低，因為他一直是做黨的工作。」

▲▼ 劉建超,劉建超出席中美1.5軌對話框架下專題座談。（圖／視覺中國）

▲ 劉建超被外界看好接下新外長一職仍有變數。（圖／視覺中國）

重新梳理上述三位人選，寇健文表示，「我們可以先關注劉建超、馬朝旭，如果這兩個人沒有這麼快晉升到外交部部長，才是謝峰有機率，這三人競爭會非常激烈，因為都是60年代出生的，年齡非常相近。」

綜觀中國大陸外交體系，「隨著秦剛的下台，中國大陸外交系統接班完全被打亂，目前來看，王毅是習最信任的人也無可取代。」寇健文指出

他也表示，王毅如果繼續擔任外交部長職務，一是外交人才是否出現斷層？二是反映現任外交部的正部級官員，沒有辦法完全獲得中共中央信任，尤其是習，足以凸顯中國大陸外交體制困境。

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