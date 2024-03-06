福建人大代表：適時開通對台郵輪航線　打造「兩岸遊客集散中心」

▲平潭綜合實驗區黨工委副書記、管委會主任黃建波。（圖／記者蔡儀潔攝）

記者蔡儀潔／北京報導

第十四屆全國人大二次會議福建代表團今（6）日下午，在北京舉行團組會議。針對兩岸議題，平潭綜合實驗區黨工委副書記、管委會主任黃建波介紹道，會適時開通對台郵輪航線，將平潭打造成為兩岸遊客的一個集散中心。

黃建波在會上指出，平潭作為距離台灣最近的區域，也是大陸唯一的綜合實驗區，將探索構建對台全方位開放的格局，主要做好三大方面，分別為通道、市場及家園。

黃建波具體闡述道，在「通道」方面，推動平潭的對台的海上客運直航，加密兩岸貨運的直航班次，同時適時開通對台郵輪航線，探索閩台遊艇自由行，將平潭打造成為兩岸遊客的一個集散中心。

在「市場」方面，黃建波說，會優化對台小額貿易市場的發展，讓更多的台灣商品包括農產品，能夠進入大陸市場，解決台商後顧之憂等；在「家園」方面，不斷擴大台灣同胞享受同等待遇的領域和範圍，讓台胞在大陸的生活更加便利。

黃建波還強調，所有的政策措施同時適用於港澳同胞，歡迎廣大的港澳同胞能一起參與共同市場和共同家園的建設。

▲會議現場 。（圖／記者蔡儀潔攝）

關於「兩岸融合發展示範區」取得的主要成效，福建方面介紹道，在推進基礎設施聯通上，構建兩岸往來最便捷通道，累計開通對台空中、海上直航航線17條，對台貨運直航航線45條，率先實現與台灣北、中、南部港口客貨運直航全覆蓋；廈門新機場、福州機場二期建設已預留金馬候機區等。

另外，在加快能源資源互通和「小四通」上，福建指出，已經完成向馬祖供水大陸側工程；廈門望嶝變電站建成投運，具備向金門供電條件；廈金大橋廈門側項目開工建設。