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港跨境生教科書被大陸海關撕毀　中國史未標示「南海十段線」惹議

▲香港跨境生過境時被大陸海關撕毀課本。（圖／香港01）

▲香港跨境生過境時被大陸海關撕毀課本。（示意圖／香港01）

文／香港01

網上有專頁稱有北區跨境生近日過關時疑遭內地海關截查，搜出中史教科書後撕毀其中印有中國地圖的一頁，教育局確認涉事課本刊載的地圖，部份內容與國家自然資源部最新中國標準地圖資料「有不一致地方」。

▲香港跨境生過境時被大陸海關撕毀課本。（圖／香港01）

▲出現爭議的香港中國史教科書。（圖／香港01，下同）

該教科書特約顧問趙雨樂今（6）日在商台節目稱，南海「十段線」非該單元及相關地圖主體內容，加上書頁為A4大小，難顯示所有細節。趙雨樂稱尊重內地官方說法，惟有關教科書內容，香港當局應與內地要尋求共識，讓出版社跟隨。

教聯會副會長、選委界立法會議員鄧飛在同一節目表示，教科書中未有顯示南海「十段線」明顯不是標準地圖，認為教育局審批教科書標準要再嚴謹一些，又建議出版社可就內容作出補充更正並派發給學校。

▲香港跨境生過境時被大陸海關撕毀課本。（圖／香港01）

教育局今指，現代教育研究社出版的中史教科書《現代智趣中國歷史(第二冊)》，課本當時所刊載的「現代中國全圖」及「中國地勢圖」部份內容，與國家的自然資源部於2023年發布最新版本的中國標準地圖顯示的資料「有不一致的地方」。

對於該書本未有標示南海「十段線」，該書本特約顧問、香港文博教育資源集團主席趙雨樂今早在商台表示，南海「十段線」並非主體內容，加上書頁面為A4大小，難以在有限空間顯示所有細節，未有顯示並不成問題。

他續指，南海水路複雜，亦有不同島嶼，質疑「係咪要咁鉅細無遺（是不是要這麼鉅細靡遺），每一個地方都要咁樣去顯示？」他解釋，教科書以概念化方式處理，只要求學生認識主要概念，避免理解混亂。

▲香港跨境生過境時被大陸海關撕毀課本。（圖／香港01）

他又稱，尊重內地就中國地圖的官方說法，但認為香港與內地要尋求共識，「一國兩制下我哋其實都容許喺教育嘅過程，大家互相溝通，溝通最重要」，「呢樣野唔得，咁邊樣得（這樣不行，那什麼樣才行）？」不過，對於有中國海關抽查跨境生中史教科書說法，他感到疑惑，因學童一般背的書包很大，過關亦急忙趕著上學，認為應查清楚事件的來龍去脈。

涉事教科書已通過教育局評審，趙雨樂表示，教科書由編著、專家審批及顧問把關，「唔得晨早就唔得啦（不行早就不行了）」。他不否認有優化空間，又指釣魚台是很多人的習慣稱呼，因為屬於釣魚島列嶼的最主要地方，但嚴格而言，追溯到明代，「明代都唔係叫釣魚島、釣魚台，明代叫釣魚嶼添。」

他認為，出版社可以增加有關地圖的補充資料，又指中國製地圖具專業性，將來或可用中國全圖，南海全圖、釣魚台全圖，「最緊要唔好太煩，以免學生辛苦」。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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