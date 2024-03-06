柯文哲人事改組！3人遞補中央委員　北市、宜蘭、桃園黨部主委出爐

▲民眾黨3位遞補中央委員李國璋、孫正華、端木正，柯文哲在會中授予聘書，圖為李國璋。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

民眾黨近期進行一系列黨內檢討及人事改組，6日中午由黨主席柯文哲召開中央委員會，拍板通過雲林縣麥寮鄉長補選徵召提名人林宜豊，另也通過組織幹部人事案，包括組織發展部副主任周曉芸，以及懸缺已久的台北市黨部主委，由市議員張志豪接任等。

柯文哲中午召開中央委員會，約莫1小時結束會議，並由發言人李頂立、吳怡萱出面對外轉述。李頂立表示，針對近期補選議題，在雲林縣麥寮鄉長補選，民眾黨將徵召林宜豊參選，會在該區提人選，是考量總統大選在麥寮地區得票表現、當地地區情況，以及該人選過去參選經驗，據此徵召推派。





▲端木正。（圖／民眾黨提供）

至於外界關心的中央委員人事，李頂立提及，此次中央委員正式遞補3人，分別為孫正華、端木正、李國璋，這些都是2023年黨代表大會中的候補中央委員，也於稍早會議中正式遞補，並頒予聘書。

在中央黨部幹部人事案上，也通過周曉芸擔任組織部副主任。李頂立提及，周過去在大選、金門地方選舉組織有經驗，處事相對圓融，有這樣戰力加入，對於民眾黨在地方組織能量扎根有正面效應。

▲孫正華。（圖／民眾黨提供）

至於在各縣市黨部主委部分，也通過續任、新任人選，其中新任包括台北市黨部主委張志豪、宜蘭縣黨部主委陳琬惠，以及原主委黃成峻調任黨中央組織部主任，所以桃園市黨部主委由林秋霖接任。

中央黨部暨地方組織幹部人事案：

組織發展部副主任 周曉芸

台北市黨部主委 張志豪

新北市黨部主委 陳世軒

桃園市黨部主委 林秋霖

新竹黨部主委 李國璋

台中市黨部主委 江和樹

彰化縣黨部主委 張雪如

南投縣黨部主委 簡千翔

嘉義縣黨部主委 張啓楷

高雄市黨部主委 莊貽量

屏東縣黨部主委 林育先

宜蘭縣黨部主委 陳琬惠

花蓮縣黨部主委 張天民

台東縣黨部主委 陳宏宗

金門縣黨部主委 吳嘉將

澎湖縣黨部主委 蕭越