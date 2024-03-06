雲林土庫商師長「追分」為教育而跑　統測高三生：全力以赴！

▲雲林土庫商工今日舉辦了一場「為教育而跑」的活動，為即將面臨統測的高三學生祈福。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

113學年度四技二專統一入學測驗（統測）將於4月27日至28日舉行，雲林土庫商工於今（6）日舉辦「為教育而跑」活動，為即將面臨統測的高三學生祈福，由20位學校行政主管團隊，包括校長、秘書、各處室主任等帶頭領跑，合力分工完成一百圈校內400公尺運動場之目標，象徵十全十美，亦呼應55週年校慶。

土庫商工指出，為了增加活動的趣味性和意義，每位參與的師長都身穿相對應圈數的號碼背心，以及手持一個祈福數字氣球，代表他們所負責的圈數，從1到20一一對應，每人完成負責圈數後，便將氣球放飛，寓意將祝福傳遞給高三學生，讓他們在統測中突破自我，達成目標。

土庫商工校長吳星宏表示，學校行政主管團隊是學校的領頭羊，他們不僅要負責學校的各項業務，更關心學生的學習與成長，這次的路跑活動，就是要展現土商行政團隊精神和服務熱忱，為學生祈福的同時，也鼓勵學生要有運動的習慣，保持身心健康。

▲雲林土庫商工今日舉辦了一場「為教育而跑」的活動，為即將面臨統測的高三學生祈福。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

規劃活動的教務處主任趙偉全則說明，土商的高三同學們已進入備戰狀態，認真努力的為統測作準備，期待透過這次的活動旨為同學們加油打氣，希望他們能在統測學生拿出百分之百的實力，統測每科都一百分，也期待學校能突破百人錄取國立科技大學的目標。

活動中，學校行政主管團隊成員精神飽滿奮力奔跑，不時互相打氣，場面十分熱鬧。路跑結束後，校長與所有參與的行政主管團隊成員，帶領全校師生一起為高三學生祈福，盼透過這場特別的活動，能給予學生們更多的力量與信心，讓他們在考試中展現出自己的潛能和能力，取得理想的成績。

面對師長們為了考生們進行這樣的活動，建築科三年級學生蔡侑呈表示，面對大考的壓力獲得支持與紓解，感受到學校大家庭的溫暖與關愛，除了內心被鼓勵到之外，也對即將面臨的統測信心大增。蔡侑呈說，感謝師長們藉此行動以鼓勵所有三年級生，我們將全力以赴面對統測，不辜負師長對我們的期許。