雲林虎尾鎮長補選登記　黃美瑤：選出媽媽鎮長為地方進步努力

▲無黨籍雲林縣議員黃美瑤今日在議長黃凱、副議長蔡咏鍀、縣議員曾博鴻及多名支持者陪同下完成虎尾鎮長補選登記。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣虎尾鎮長、麥寮鄉長將於4月13日補選，今起至本月6日受理登記，無黨籍雲林縣議員黃美瑤今（6）日在議長黃凱、副議長蔡咏鍀、縣議員曾博鴻及多名支持者陪同下完成登記。副議長蔡咏鍀表示，今天他是從北港帶著媽祖及他個人的祝福來祝福議會同事黃美瑤這次選舉能夠順利圓滿。

雲林縣議會議長黃凱表示，黃美瑤在二屆議員的任期期間，無論是問政或是與基層互動都受到肯定，身為議長一定要過來幫她加油打氣。面對他陪黃美瑤登記似乎和縣長支持的對象不一樣，黃凱強調，選舉就是要有競爭才會進步，至於是否輔選，因為他與林嘉弘也是多年好友，所以會站在中立的角度給予兩人祝福。

▲副議長蔡咏鍀從北港帶著媽祖及他個人的祝福來陪同登記。（圖／記者蔡佩旻攝）

黃美瑤表示，從政6年深耕基層，獲得很多鄉親鼓勵、支持，加上各位先進的鼓勵與敦促，義無反顧、必須扛起這份責任所以決定出來參加這次補選，已經準備好全力以赴，在鄉親的期盼下虎尾必定再度發光、再升級，黃美瑤並提出發展觀光、改善交通等政見，呼籲選民讓虎尾選出媽媽鎮長，來讓虎尾大進步。

▲無黨籍雲林縣議員黃美瑤今日在議長黃凱、副議長蔡咏鍀、縣議員曾博鴻及多名支持者陪同下完成虎尾鎮長補選登記。（圖／記者蔡佩旻攝）