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睡覺時充電iPhone有危險　蘋果盤點「NG行為」

▲▼手機充電。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲手機充電。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳俐穎／綜合報導

充電要注意！許多人都會在睡前滑滑手機再睡覺，不過其實也要注意手機充電問題，蘋果特別提醒，用戶在睡前充電時，應該要將手機放在通風良好的地方充電，且被子或衣物等不能覆蓋充電器，以免造成危險。

蘋果表示，當裝置、其電源轉接器或無線充電器長時間運作或連接電源時，請儘量避免與皮膚造成接觸。

例如，當裝置、電源轉接器或無線充電器連接電源時，請勿睡在上面或將其置於毯子、枕頭或是你的身體下方。在使用 iPhone、電源轉接器和任何無線充電器，或充電時，請將其置於通風良好的環境。若用戶身體狀況會影響你身體對熱度的感知能力，請特別小心。

除此之外，充電器的選擇也很重要，蘋果表示，可以使用「Made for iPhone」或其他第三方連接線和電源轉接器來為 iPhone 充電，需與 USB 2.0 或以上版本相以及符合適用國家規定和國際與地區安全性標準。其他轉接器可能不符適用的安全標準，且使用這類轉接器充電可能會暴露在死亡或傷害的風險底下。

使用受損的連接線或充電器，或者在潮溼情況下進行充電，可能會造成火災、觸電、傷害或對 iPhone 或其他財物造成損害。

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