路邊撞見「四臣湯」忍不住笑了　一查Google震驚：老闆有文化

▲「四臣湯」就是四神湯的原名。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前在路邊，看見某間賣肉粽、燒賣的店家，竟在招牌上寫「四臣湯」，不禁懷疑對方筆誤。然而，不少內行一看，欣慰表示「終於有人取對名稱了！」的確，四神湯原名為「四臣湯」，後來是因閩南語的「臣」和「神」發音相同，加上藥膳傳聞的神效，才會演變成大家熟知的四神湯。

網友昨在臉書社團「路上觀察學院」貼出照片，笑虧「這湯......。」只見這間小吃店有燒賣、肉包、肉粽等品項，不過50元的「四臣湯」卻讓原PO霧煞煞，以為是店家筆誤。

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這一幕掀起熱烈討論，不少網友笑回，「Google了一下，發現無知的是自己」、「每煮一碗消耗4個臣子，這也是君要臣死，臣不得不死」、「四臣相識XDDDD」、「都自己人沒關係」。

▲四神湯。（圖／記者黃士原攝）

當然，也有內行一看便知，表示「四臣才是對的」、「本來就叫四臣啊朋友」、「其實這才是正確的用字」、「這才是真正的名字」、「四臣沒問題喔」、「用閩南語發音相同」。

事實上，衛生福利部粉專多年前就曾分享此典故，表示「四神湯」原名「四臣湯」，相傳乾隆下江南時，同行的四位大臣日夜操勞全都累倒；後來，乾隆下令重賞尋覓良醫妙方，有位高人開出「芡實、蓮子、淮山、茯苓」燉煮豬肚，四人服用後迅速康復，這讓乾隆龍心大悅，昭告天下「四臣，事成！」從此四臣湯在民間廣為流傳。

而後，閩南、台灣的百姓也愛用這藥膳來調理身體，但因閩南語的「臣」和「神」發音相同，且長時間的口耳相傳，加上這藥膳傳聞的神效，於是就變成現在常聽到的「四神湯」了。