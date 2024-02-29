一家三口預算8萬「墾丁vs.宿霧」哪划算？眾人狂推1地：6天不到2萬

▲有網友好奇，一家三口預算8萬「去墾丁還是宿霧划算？」（圖為墾丁／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

雖然不少人認為出國玩CP值比較高，但如果加上機票，整體旅費仍是不小的數目。對此，有網友發問，他打算帶著一家三口出去玩，簡單查詢菲律賓宿霧的行程後，發現旅費約為8萬元，但若把行程改為去墾丁玩6天「會更划算嗎？」貼文一出，引發熱議。

一名網友在PTT發文表示，他們一家3口打算在四月中出去玩，由於常聽人家說出國比較便宜，因此他也簡單地查了一下宿霧的行程，發現機票約為2萬4300元、5天住宿3萬5000元、跳島和來回包車費用大概1萬元，加上其他吃飯和一些雜用，旅費共約8萬左右，好奇「8萬去墾丁玩6天能住得更好嗎？這個預算能玩到一些秘境行程之類的嗎？」

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▲宿霧是台灣人的旅遊熱門目的地。（圖／資料照）

貼文一出，不少網友紛紛狂勸「去宿霧吧，去墾丁一天住一萬有比較好嗎」、「8萬去宿霧你是要過多爽啊？」、「之前去宿霧還有薄荷島6天5夜全包下來才花1.5萬，便宜的要死，宿霧飯店雙人大房一晚才1000，房間很新」、「我們家一家四口去宿霧薄荷島6天5夜所有開銷才9萬出頭而已，個人覺得十分划算」。

另外，也有網友推薦不同選項，「越南下龍灣，墾丁沒辦法完6天吧，頂多3天」、「去日本啊」、「8萬何不去沖繩」、「8萬去花蓮一日遊慈濟捐掉，累積功德才是佛系投資懂嗎」、「墾丁！國外不好玩啦！無腦國旅就對了」。