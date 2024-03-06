蕭美琴推限量「戰貓幣」！霸氣造型曝　支持者敲碗：開放公益認購

▲準副總統蕭美琴 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

準副總統蕭美琴過去曾擔任駐美代表，去年才返台參選。她5日晚間透露，她在駐美期間曾收到不少個人和組織的紀念幣，為此她也特地自費情請人設計了一款「戰貓幣」，打算在未來送給外賓和立法院國防外交委員會的學弟妹們。畫面一出，引發熱議。

蕭美琴5日晚間在臉書PO出畫面，只見硬幣一面為一隻貓咪「振臂高呼」，另一面則是一處莊園，上頭還用中文刻了「蕭美琴」3字。她說明，這款戰貓幣象徵「Peace Strength Resilience（和平、力量、韌性）」，一隻有點派（台語：兇）但又有力量的貓，背面是具有歷史文化意義的雙像園浮水印。

▲蕭美琴曝光限量「戰貓幣」。（圖／翻攝自Facebook／蕭美琴 Bi-khim Hsiao）

蕭美琴表示，她請人設計紀念幣後，不料紀念幣還沒做好她就回台參選了，直到最近才終於拿到這款「戰貓幣」。同時她也透露，戰貓幣是限量的數量不多，除了送給來訪外賓以及立法院國防外交委員會的學弟妹們，也會來好好想一想該如何使用。

貼文一出，不少支持者紛紛嗨喊「太讚了吧，好想要收藏」、「開放民眾公益認購義賣」、「好可愛」、「我排隊認購！」、「開始排隊了嗎？我幾號？」、「貼家貓照排隊？」