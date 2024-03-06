推「選幼兒園4撇步」不踩雷　綠委：修法防堵違規業者借屍還魂

▲林月琴今天提出「挑選不雷幼兒園小撇步」。（圖／林月琴國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

一年一度的幼兒園招生季即將到來，為孩子選擇合適的幼兒園，是每位新手家長的重要功課。民進黨立委林月琴今（6日）與全國幼教產業工會、靖娟兒童安全文教基金會共同舉行記者會，公布「挑選不雷幼兒園小撇步」，同時預告將推動修正《幼兒教育及照顧法》，避免重大違規的幼兒園透過改名「借屍還魂」，並使全國教保資訊網查詢圖像化。

林月琴今天提出「挑選不雷幼兒園小撇步」，包括：第一是「立案」，可上教育部全國教保資訊網查詢，或是去現場看幼兒園時，檢查幼兒園是否有在明顯處張貼立案證書；第二是「師資」，是否有在幼兒園明顯處張貼師資學歷和證照，了解園內師生比，例如3至6歲班級師生比為1：15，2歲幼幼班師生比為1：8。

林月琴指出，第三是「教學課程」，正常教學規劃如單元、主題、學習區等，不分科教學，學中玩，重視與孩子互動過程而非成果導向；第四是「空間環境」，環境明亮通風，孩子有足夠活動及運動空間，也應查看作息表。

林月琴補充，目前許多重大違規事件的幼兒園，被地方縣市政府廢止立案而停業，但業者在事件爆發後，更換幼兒園名字，甚至負責人改名重起爐灶、借屍還魂後，又繼續用新的幼兒園對外招生，這是要來關注的問題，應透過修正幼照法明定禁止類似案件發生。

另外，林月琴建議，教育部的全國教保資訊網應更圖像化，參考由民間製作的「台灣幼兒園地圖」，幫助家長透過如Google地圖的方式，即可找到家裡附近的幼兒園相關資訊及裁罰紀錄，讓查詢方式更容易上手。

靖娟基金會執行長許雅荏表示，家長們往往在幼兒受傷或發生爭議時，才發現幼兒園違法之處，呼籲政府應加強稽查，例如，去年7月新竹市便發生補習班違規經營幼兒園，疑似涉及幼兒性暴力事件，調查發現僅以工讀生充當教保員。她批評，現行「教保服務人員施行細則」開放進用非專業人員進行代理，現場魚目混珠的狀態下要家長如何分辨？

全國幼教產業工會許文菁理事長表示，除了公幼及非營利以外，在準公幼及私幼，不少幼兒園教師本身沒有教師證更非本科系畢業，新聞媒體出現兒虐案件，常常也跟非專業師資有關，更有不少私立幼兒園依舊違法聘請外籍人士為師，「我們質疑這樣的人員沒有要求繳交良民證？」