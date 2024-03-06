　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

推「選幼兒園4撇步」不踩雷　綠委：修法防堵違規業者借屍還魂

▲▼林月琴今天提出「挑選不雷幼兒園小撇步」。（圖／林月琴國會辦公室提供）

▲林月琴今天提出「挑選不雷幼兒園小撇步」。（圖／林月琴國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

一年一度的幼兒園招生季即將到來，為孩子選擇合適的幼兒園，是每位新手家長的重要功課。民進黨立委林月琴今（6日）與全國幼教產業工會、靖娟兒童安全文教基金會共同舉行記者會，公布「挑選不雷幼兒園小撇步」，同時預告將推動修正《幼兒教育及照顧法》，避免重大違規的幼兒園透過改名「借屍還魂」，並使全國教保資訊網查詢圖像化。

林月琴今天提出「挑選不雷幼兒園小撇步」，包括：第一是「立案」，可上教育部全國教保資訊網查詢，或是去現場看幼兒園時，檢查幼兒園是否有在明顯處張貼立案證書；第二是「師資」，是否有在幼兒園明顯處張貼師資學歷和證照，了解園內師生比，例如3至6歲班級師生比為1：15，2歲幼幼班師生比為1：8。

林月琴指出，第三是「教學課程」，正常教學規劃如單元、主題、學習區等，不分科教學，學中玩，重視與孩子互動過程而非成果導向；第四是「空間環境」，環境明亮通風，孩子有足夠活動及運動空間，也應查看作息表。

林月琴補充，目前許多重大違規事件的幼兒園，被地方縣市政府廢止立案而停業，但業者在事件爆發後，更換幼兒園名字，甚至負責人改名重起爐灶、借屍還魂後，又繼續用新的幼兒園對外招生，這是要來關注的問題，應透過修正幼照法明定禁止類似案件發生。

另外，林月琴建議，教育部的全國教保資訊網應更圖像化，參考由民間製作的「台灣幼兒園地圖」，幫助家長透過如Google地圖的方式，即可找到家裡附近的幼兒園相關資訊及裁罰紀錄，讓查詢方式更容易上手。

靖娟基金會執行長許雅荏表示，家長們往往在幼兒受傷或發生爭議時，才發現幼兒園違法之處，呼籲政府應加強稽查，例如，去年7月新竹市便發生補習班違規經營幼兒園，疑似涉及幼兒性暴力事件，調查發現僅以工讀生充當教保員。她批評，現行「教保服務人員施行細則」開放進用非專業人員進行代理，現場魚目混珠的狀態下要家長如何分辨？

全國幼教產業工會許文菁理事長表示，除了公幼及非營利以外，在準公幼及私幼，不少幼兒園教師本身沒有教師證更非本科系畢業，新聞媒體出現兒虐案件，常常也跟非專業師資有關，更有不少私立幼兒園依舊違法聘請外籍人士為師，「我們質疑這樣的人員沒有要求繳交良民證？」

ET快訊
人妻找男公關歡唱　老公闖入反遭捅破心臟慘死
主管露鳥問「用嘴還是手」：我有辦法幫妳轉正職
全台掛號費調漲！　吳宗憲轟「可笑至極」：綠將人民的利益棄如敝
不抽菸少煮菜！女「咳一個多月」　已是肺癌末期
獨／統促男黑歷史曝！　上次也在錢櫃打人
4寶媽網紅「疑離婚」　突PO單身宣言
小彬彬錄影聊跨國戀「2天後離婚」　幕後人員錯愕：都還沒播
快訊／台股超派！站上19500新高　台積電翻紅帶頭衝
寇乃馨演講痛哭當年遭悔婚　當事人不忍跳出來反擊
LIVE／混戰影片曝！修杰楷王柏傑與竹聯幫互毆　掛號費飆漲最

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

全台掛號費調漲！　吳宗憲轟「可笑至極」：綠將人民的利益棄如敝屣

立委批陸委會、交通部報告太晚交　字體越放越大、頁數越來越少

朱立倫砍黃復興黨部　「軍系」議員應曉薇：即使整併也永不凋零

創史上首例！退輔會今年將訪歐洲　馮世寬擬派「副主委」訪問

婦女節到來！蔣萬安送愛妻「不用育嬰假」　預言將被3兒「三打一」

朱立倫裁撤黃復興黨部　蔣萬安「正面看待」：一定會傾聽基層聲音

金廈翻船案恐成軍事衝突導火線？　蔡正元分析：大陸不會動武

推「選幼兒園4撇步」不踩雷　綠委：修法防堵違規業者借屍還魂

陸政府工作報告未提「和平統一」　邱太三：還沒辦法下論斷

婦產科名醫涉迷姦多名女業務　范雲呼籲台大：不要復聘「狼師」

趙小僑1歲愛女句尾王「奶音背唐詩」　聰明可愛「打呼就是爸爸」融化全場

64歲藝人周思潔台中街頭跌倒　骨裂要休養3個月：向市府申訴

胡瓜買電腦向Sandra學英文　走進店內糗問：要有Zoom的...

明晨雨就到！　最冷恐剩「個位數」時間曝

明道狂被誇「《周處》演得好」　尷尬求助阮經天：怎麼辦？

組裝粉紅超跑、進香　轎班人員揭背後甘苦談

BMW電動休旅遭撞　女業務下車報案...黑絲長腿讓網友歪樓

大陸、菲律賓海警船「碰撞」 還發射水砲！釀菲4人受傷

劉冠廷「砸2500萬買房」成屋奴　堅持不請保母：很累再認錯XD

後果由民進黨負責！陸方「等不到道歉」返陸　海巡送88萬當場遭拒

全台掛號費調漲！　吳宗憲轟「可笑至極」：綠將人民的利益棄如敝屣

立委批陸委會、交通部報告太晚交　字體越放越大、頁數越來越少

朱立倫砍黃復興黨部　「軍系」議員應曉薇：即使整併也永不凋零

創史上首例！退輔會今年將訪歐洲　馮世寬擬派「副主委」訪問

婦女節到來！蔣萬安送愛妻「不用育嬰假」　預言將被3兒「三打一」

朱立倫裁撤黃復興黨部　蔣萬安「正面看待」：一定會傾聽基層聲音

金廈翻船案恐成軍事衝突導火線？　蔡正元分析：大陸不會動武

推「選幼兒園4撇步」不踩雷　綠委：修法防堵違規業者借屍還魂

陸政府工作報告未提「和平統一」　邱太三：還沒辦法下論斷

婦產科名醫涉迷姦多名女業務　范雲呼籲台大：不要復聘「狼師」

台積電以外最重要企業！　謝金河點名「聯發科今年當令」

緯軟去年每股賺8.49元　擬配息5元、殖利率3.41%

路邊撞見「四臣湯」忍不住笑了　一查Google震驚：老闆有文化

桃園社區暗夜下磁磚雨害2車變肉砧！　幸無人受傷、桃警封鎖社區出入口

泰王次子為奪儲離婚！美媒直擊嬌妻「手提垃圾袋」低調搬離愛巢

建商腦筋動到「少子化」　台中2年5間大型幼兒園消失

導演王明台開啟斜槓人生　加入簡嫚書經紀公司當「最資深新人」

掛號費無上限？衛福部強調「取消單一標準」　各縣市仍可自訂

瘋狂接種「217劑新冠疫苗」！德男竟然0副作用　從來沒染疫

速食店「牽絲起司咔滋餅」出新口味了！　臘腸、明太子尬爆量起司要吃

一包不到11元 東森幣折後最低897元

政治熱門新聞

少將強吻她！　馬尾妹正面照曝光竟是職業軍人

勞動節有望全國統一放假？　人事長：內政部將召開跨部會會議

女上校被少將「掐脖扯罩」強吻　國安局令封口

蕭美琴推限量戰貓幣！霸氣外觀曝光

柯文哲喊N+1拓展席次！前幕僚揭3問題

全台掛號費調漲！　吳宗憲轟「可笑至極」：綠將人民的利益棄如敝屣

近4千萬沒追回　林楚茵曝共諜退將恐脫產

要打管媽先做足功課！陳學聖：她是打過柱姐巴掌的人

朱立倫啟動組織改造！「大刀」裁撤黃復興黨部　最快明送中常會

藍綠都收到恐嚇信　沈富雄曝凶手目的

朱立倫刀砍黃復興　洪秀柱喊慎重處理：別把同志付出視為當然

黃復興黨部將走入歷史　今送中常會

台大名醫涉迷姦女業務　范雲：不要復聘！

少將強吻「馬尾妹」上校！　黑歷史起底竟一籮筐

更多熱門

相關新聞

南消前進艾的佳幼兒園向師生宣導居家防火

南消前進艾的佳幼兒園向師生宣導居家防火

台南市消防局七大隊德興消防分隊5日上午前往艾的佳，進行一場意義重大的消防宣導活動，向師生宣傳教育幼童正確的居家防火觀念，確保小朋友們在日常生活中能夠安全地避免火災發生，及傳達有關防範一氧化碳中毒，爆竹煙火和防震防颱安全的重要訊息。

2023年陸幼兒園新生「驟減534.5萬人」

2023年陸幼兒園新生「驟減534.5萬人」

宜蘭特教班代理教師施暴　束帶綑綁幼童強餵飯、要學生在冷氣房脫衣

宜蘭特教班代理教師施暴　束帶綑綁幼童強餵飯、要學生在冷氣房脫衣

挖呀挖黃老師遭曝下海？手臂刺青成闢謠關鍵

挖呀挖黃老師遭曝下海？手臂刺青成闢謠關鍵

全國最大！板橋國中幼兒園擴建

全國最大！板橋國中幼兒園擴建

關鍵字：

幼兒園招生季家長選擇幼教法修正教保資訊

讀者迴響

熱門新聞

即／Meta體系大崩潰「FB、IG、TH全登出」

快訊／修杰楷、王柏傑「凌晨錢櫃」爆衝突　多處擦挫傷

快訊／就是他打修杰楷！　身分起底不單純

侯怡君爆婚變「蕭大陸復合美女小三」！2女對罵

快訊／今晨與王柏傑「錢櫃忠孝店」爆衝突　修杰楷回應了

篠崎泫爆「1年前交往Toyz劈腿才分手」4女星開戰

修杰楷、王柏傑打成一團　女服務生淡定拿滅火器觀望

修杰楷慶生趴變調　錢櫃互毆影片曝

姊姊跟姐姐差在哪？　2字用法差異曝光

進去會痛！男友撐4年分手…她「上網找破處」砲友全嚇跑

衝突起因是他！小鬼妹婿KTV包廂遭毆　修杰楷被波及

FB、IG收32萬當機報告　路透：Meta無回應

王柏傑曝雙方關係　和修杰楷挺友反擊

快訊／王柏傑發文首回應！

黃金牌告價創高！專家預言有「拋金潮」

更多

最夯影音

更多
趙小僑1歲愛女句尾王「奶音背唐詩」　聰明可愛「打呼就是爸爸」融化全場

趙小僑1歲愛女句尾王「奶音背唐詩」　聰明可愛「打呼就是爸爸」融化全場
64歲藝人周思潔台中街頭跌倒　骨裂要休養3個月：向市府申訴

64歲藝人周思潔台中街頭跌倒　骨裂要休養3個月：向市府申訴

胡瓜買電腦向Sandra學英文　走進店內糗問：要有Zoom的...

胡瓜買電腦向Sandra學英文　走進店內糗問：要有Zoom的...

明晨雨就到！　最冷恐剩「個位數」時間曝

明晨雨就到！　最冷恐剩「個位數」時間曝

明道狂被誇「《周處》演得好」　尷尬求助阮經天：怎麼辦？

明道狂被誇「《周處》演得好」　尷尬求助阮經天：怎麼辦？

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面