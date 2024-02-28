「挖呀挖黃老師」遭曝下海？飯店性愛片瘋傳　手臂刺青成破案關鍵

▲挖呀挖爆紅的黃老師。（圖／翻攝自封面新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸多個社交平台近日流傳一則聊天紀錄，稱「挖呀挖爆紅的黃老師下海了」，並且附帶幾張在酒店內的影片截圖，引起不同網友群體的調侃和反駁。有網友稱，黃老師疑似被人「造黃謠」，喊話她報警。對此，黃老師所在幼兒園的同事稱，她年前已經離職，會將相關情況報告給領導，是否會報警處理。

據《封面新聞》報導，網路上流傳的微信聊天紀錄中，其中一個備註名稱為「天旺」的成員，向他群成員炫耀，稱「你猜猜我約到誰了」、「剛開始還跟我裝，加到3萬（人民幣，下同）才出來」。

該成員隨後將黃老師的社交帳號截圖發在群組裡，其他群成員表示質疑後，該網友又發出一段影片，稱是自己偷偷錄的，「千萬別外傳，容易出事」。

這些訊息在多個不同的社群平台傳播，引發不少網友到黃老師帳號下留下不友善的言論，甚至對幼師職業進行詆毀。也有大量網友留言反駁，影片人物與黃老師「根本不像」、「黃老師影片中胳膊上根本沒有紋身」、「造黃謠可恥」、「建議報警」。

黃老師的帳號在2023年12月31日更新了一條年度回顧影片，至今未再更新。該帳號已進行了實名認證，認證名為「黃瓊」。

對此，黃瓊所在幼兒園的一名同事稱，她已經離職了，不再是該校的老師了，「網上傳的這些情況，我會跟領導匯報，看是不是要轉告給她，是不是要報警處理。」

「黃老師」從去年上旬爆紅之後，每次直播線上人數都在10萬以上，社交帳號粉絲也從過百萬迅速漲到超過750萬。隨爆紅而來的，不斷有「黃老師是網紅公司策劃的主播」、「黃老師已經辭職」、「直播一場賺了上百萬」等傳言，傳言及闢謠都在隨後成了熱搜。

2023年的最後一天，《中國日報》對黃瓊進行了專訪報導。在報導中，黃瓊表示在爆紅之前已經懷孕，爆紅後受到很大的網路壓力，為了孩子一直在保持心態平和。當即，這篇專訪中「黃老師當媽媽了」的訊息再次成為當天社群平台熱搜。

2023年下半年，「黃老師」逐漸從手機線上走向線下，先後與隨州網紅文旅局長出鏡推薦隨州旅遊、回到潛江老家出鏡推薦小龍蝦、到網紅小楊哥的直播間互動等，也參加了2024年湖北衛視的春晚。

在「黃老師」爆紅的帳號中，備註資料稱該帳號只是工作使用，另有一個個人小號。小號從去年7月至今年2月3日，發表17條日常生活動態，目前粉絲量2.8萬。