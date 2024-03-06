朱立倫刀砍黃復興　洪秀柱喊慎重處理：別把同志付出視為當然

▲洪秀柱喊話朱立倫此事該慎重處理。（圖／記者屠惠剛、林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨在2024總統大選落敗，黨主席朱立倫持續進行黨內改革，除了黨務人事全面內造化，更預計將黃復興黨部改為退伍軍人服務工作委員會。前主席洪秀柱今（6）日表示，若能發揮激勵甚至穩定組織的力量，讓善於經營網路社群的青年夥伴能有更大的發揮空間，對國民黨甚至整體政治環境都是正向發展，但溝通工作是黨中央的責任，「慎重處理，誠心祝福。」

洪秀柱回憶，2016年自己擔任主席期間，當時民進黨通過「黨產條例」，造成國民黨現金流嘎然而止。在黨內資金極為困難下，她為了保住國民黨內尚有戰力的組織隊伍，每個月仍擠出500餘萬元業務費，以維持全國黃復興黨部的運作，而未採取整併的措施。

洪秀柱坦言，這個決定使當時許多黨職人員有所誤解，認為她保持黃復興業務費是為了要收買黃復興以利主席連任。以隔年的主席選舉結果而論，證實她當時的作為，是為了維繫這批黃復興黨員對黨的向心力，實無私心。

洪秀柱說，政黨經營以票源考量是「加法」，而企業經營以成本考量是「減法」。國民黨面臨黨產條例違憲惡法的壓迫下，巧婦難為無米之炊，如何開源節流則是再自然不過的事情。若黃復興這組部隊進入地方黨部，能發揮激勵甚至穩定組織的力量，讓善於經營網路社群的青年夥伴能有更大的發揮空間，對國民黨都是正向發展。

洪秀柱強調，但這些溝通的工作，是當前國民黨中央的責任。政黨是感情和理念為基礎的組織，千萬不要把黨員同志的支持與付出，視為理所當然。若讓這些對國民黨有深刻感情的黨員同志灰心喪志甚至懷恨而去，對各級黨部以及從政同志，都將是難以承受的衝擊，「慎重處理，誠心祝福。」