國民黨黃復興黨部走入歷史　組織改造新增青年數位部

記者黃翊婷／綜合報導

國民黨主席朱立倫進行黨內改革，黃復興黨部預計改為退伍軍人服務工作委員會，最快今日（6日）就會送交中常會通過。此外，國民黨這波組織改造除了整合黃復興黨部，還會重新調整青年組織，新增青年數位部，相關方案同樣將在6日送交中常會。

▲黃復興黨部因組成成員大多都是國民黨員，動員率較高，對黨內選舉有相當的影響力。圖為過往反年改活動照片。（資料照／記者李毓康攝）

國民黨自2024總統大選結束之後，開始加強黨內青年組織改造，除了黨務人事全面內造化，黃復興黨部也預計改為退伍軍人服務工作委員會。黨內人士表示，以後不會有黃國樑黨部等黃復興地方支黨部，但還是會有國軍退除役人員黨部這個單位，原本所屬的各單位經費不會刪減，而是整合運用，希望各縣市能更好統籌運用人力，減少資源重複浪費。

黃復興黨部的正式名稱為國軍退除役人員黨部，1956年7月1日成立，代名「黃復興」有炎黃子孫、復興中華之意，是由榮民及其眷屬組成的國民黨組織，俗稱為黃復興黨部，地區黨部多以「黃國X」或「黃榮X」命名，例如黃國樑、黃國定黨部。

據了解，國民黨這波組織改造規模不小，詳細方案尚未對外正式公布，但近期有一些相關消息釋出，整合黃復興黨部一事，預計最快6日就會送交中常會通過。

另外，國民黨近年著手推動年輕化，希望能拉近與年輕一代的距離，此次組織改造除了整合黃復興黨部，也會重新調整青年組織，預計會將組發會青年部、青年部轄下的各縣市青工會及全國青工總會、革實院下的青年團，以及中央黨部的青年事務委員會等單位，整合為青年數位部，相關方案同樣將在6日送交中常會。