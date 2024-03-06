裁撤黃復興黨部　年輕藍委皆叫好：減低開銷、組織改造正常過程

▲國民黨新科立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席朱立倫選後展開大規模黨務組織改造，國民黨特種黨部黃復興黨部將走入歷史，整合進地方黨部。國民黨新科立委多表肯定，徐巧芯表示，重點還是國民黨組織扁平化，減低開銷，且未來軍系或軍人權益，不會因為黨組織改組就不重視；黃建豪說，這是很正常的過程。

藍委徐巧芯表示，對於朱立倫作法，不是哪個黨部重要或不重要，要裁撤或不裁撤，而是盡可能讓整個國民黨組織扁平化，減低開銷。從此角度來講，國民黨的大家都是很能夠支持的。未來軍系或軍人權益，不會因為黨組織改組就不重視，針對軍公教權益，國民黨立委在國會還是會扮演好角色，替大家爭取，好好監督政府，這點所有軍人朋友不需太過擔心。

藍委黃健豪則說，國民黨經過多次組織改造，過去有很多特殊黨部，只是黃復興黨部到現在都還存在，這次做組織改造、扁平化，這是很正常的過程，不會因為特殊黨部消失，對於特定行業、族群的議題關心就減少，可能轉為內部相關部門。黃復興黨部或許未來名稱上不存在，但是實質上，在各部門還是會有相關業務存在。

事實上，過去黨內已有多次討論黃復興黨部的去留，但因為凝聚力及動員力強，始終成為各屆黨主席不敢觸碰的禁忌，青壯派的前黨主席江啟臣也一度磨刀霍霍，但最終因為阻力過大而告終。

黃復興黨部最大的問題，除了成員平均年齡高，被視為是黨內守舊、老派勢力，不利國民黨改革外，經費才是最大重點，黃復興黨部有義工職區黨部主任等數百人，主委薪資也比照中央黨部1級主管，每月薪水7萬5000元，其整體費用支出，幾乎占黨中央每月人事及行政費的2成，約莫達5、6百萬元，但一般縣市黨部轄下的區級黨部，主委不但沒領錢，還得肩負籌措區黨部運作的經費。

朱立倫拚組織改革頻喊年輕化，相關組織改造案最快將在今天下午中常會中通過，是否會受到軍系人馬抗議，值得關注。

