朱立倫啟動組織改造！「大刀」裁撤黃復興黨部　擬明送中常會

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

朱立倫啟動組織改造！「大刀」裁撤黃復興黨部　最快明送中常會

▲▼朱立倫 馬英九 國民黨113年春節團拜。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨在2024總統大選落敗，黨主席朱立倫持續進行黨內改革，除了黨務人事全面內造化，由立委李彥秀接任文傳會主委，以及雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣等黨部主委，也分別由立委擔任，更預計將黃復興黨部改為退伍軍人服務工作委員會。黃復興在各縣市的黨部，例如黃國樑、黃國定黨部等，則整合進國民黨地方黨部，藉此提升各地方黨部戰力，預計最快明日就會送交中常會通過。

黨務人士強調，以後不會有所謂黃國樑黨部等黃復興地方支黨部，但還是會有國軍退除役人員黨部（黃復興黨部）這個單位；而黃復興黨部原所屬各單位經費也不會刪減，一樣是整合運用，讓各縣市可好好統籌運用人力，不要資源重複浪費。

另外，這波組織改造除了整合黃復興黨部外，也將重新調整青年組織，計劃將把組發會青年部、青年部轄下的各縣市青工會及全國青工總會、革實院下的青年團，以及中央黨部的青年事務委員會，統合為青年數位部，相關方案也預計送交明天的中常會通過。

黨務人士表示，因應黨推動年輕化、要跟青年對話政策，此舉是專門針對青年培育與服務部分，讓要做的事情更落實，讓資源不要重複浪費；但對於朱立倫要整併青年團，國民黨青年團成員卻表示毫不知情，完全沒有收到相關通知。

國民黨這波黨務改革相當大，雖然詳細的方案仍未正式對外公布，但相關訊息今天已釋放出來，最快明日送交中常會，常會通過後才會公布確定的組改內容。

此外，國民黨今日也指出，該黨青年部自今起與原湛法律事務所優秀的青年律師們攜手合作，於每週二、週三、週四的上午9時至12時在中央黨部提供免費法律諮詢服務，該黨並強調，青年律師法律諮詢服務只是一個開始，未來還要更廣泛的接觸各行各業的青年，透過整合黨部各項資源，成立青年的創業平台，讓國民黨真正實現照顧青年的目標。

國民黨表示，自2024年總統大選結束後，該黨除了加強黨內青年組織的改造工作，更不斷思考如何更拉近與青年之間的距離，以及如何更有效且全面照顧青年夥伴，這次青年部與青年律師們合作過程中，深入了解了青年律師在現存職場環境上所遇到的問題，期望透過提供黨部的場域及協助宣傳，以及與黨籍青年公職民代聯合服務等方式，協助青年律師擴展事業，同時也藉由這次的合作，讓需要法律服務的朋友可以走進國民黨。

國民黨強調，青年律師法律諮詢服務只是一個開始，未來國民黨將更廣泛的接觸各行各業的青年，例如青年會計師、青年創業家等，與他們建立聯繫，了解他們在求職與創業上所面臨的困難，透過整合黨部的各項資源，成立青年朋友的創業平台，多方面協助年輕人。
 

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