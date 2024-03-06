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離職已5年！男突收前公司發「超700萬年終」…警一查秒逮捕他

▲▼許男去銀行領錢。（圖／翻攝自新聞坊）

▲許男去銀行領錢。（圖／翻攝自新聞坊）

記者鄭思楠／綜合報導

離職5年後，竟然拿到前公司的一筆170萬「年終獎」？原來這筆錢是當事人以非法手段，自己「獎」給自己的。前不久，上海徐家匯派出所接到轄區一公司報案稱，公司在核對帳務時發現有170餘萬元人民幣（約新台幣746萬）資金被人挪用、不知去向。

據《新聞坊》報導，派出所警員立即展開偵查，發現曾任公司出納會計的許姓男子有重大作案嫌疑。

到案後，許男對自己挪用公司錢款的犯罪行為供認不諱。

他交代，2014年至2018年期間，許男在由表姐擔任法定代表人的公司做出納。他的表姐曾為公司法定代表人，2014年表姐去世後，公司法定代表人變更為表姐夫。

許男認為，表姐公司創立至今，自己也曾作為公司元老為公司做了不少貢獻，理應得到獎勵，2016年底，曾向表姐夫開口索要公司分紅。被表姐夫拒絕幾次後，許男一直心存不滿。

2018年，由於公司業務調整和人事變動，許男選擇了離開，卻把公司的公章、法人章和財務專用章和支票簿也偷偷帶走了。

2024年初，許男向表姐夫開口索要公司分紅再次被拒後，他便利用這些公章，拿著前公司的支票，利用公司支票兌付漏洞，通過虛假勾對驗收單據、偽造審批人簽字等手段，到銀行取出了170餘萬元，給自己發「年終獎」。

目前，犯罪嫌疑人許男因涉嫌職務侵佔罪已被徐匯警方依法刑事拘留，案件正在進一步調查中。

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