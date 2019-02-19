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撫慰嬰靈？上海百貨公司循環播放《寶貝對不起》　網：聽到起雞皮疙瘩

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文／法式軟糖

草蜢在1993年發行的專輯主打歌《寶貝對不起》，輕快的音樂，散發著懷念的青春氣息，紅遍大街小巷。然而這幾句「寶貝對不起，不是不疼你；真的不願意，又讓你哭泣...我也不願意，又讓你傷心。」會讓聽過以下這個怪談的人，更加毛骨悚然。

據說，只要是老上海人都知道這段往事。上海徐家匯太平洋廣場在民國之時，曾是一間由外國傳教士資辦的「育幼堂」，專收棄嬰和孤兒。然而，抗日戰爭時期，大批孩子在這裡死於飢餓、疾病與戰火，由於墓地有限，只能就地埋於草坪之下。戰爭結束後，淪為廢墟的育幼堂經改革後，變成了現在的太平洋百貨，怪談也就此展開。

徐家匯太平洋廣場（圖／dianping）
（圖／dianping

第一個故事發生在太平洋百貨落成之初，有位保安在晚上巡邏時，突然聽到小孩子似哭似笑的聲音，迴盪在樓層當中，就像在跟你玩躲貓貓。上報主管後，公司決定加派幾名保安，增加一點陽氣。然而，詭異的事情並沒有結束，他們發現兒童玩具區整理好的玩具，隔天馬上散落一地，玩具上甚至出現小小的牙齒印記。有位媽媽還親眼看到自己女兒手中的玩具，被一股無形的力量扯掉，接著整個娃娃的頭被擰了下來。

公司這才發現事態嚴重，關閉百貨三天，請大師作法、燒紙錢，三天之後，百貨公司重新開幕，便不斷播放草蜢這首《寶貝對不起》，一播就是數十年之久，就像在對這些嬰靈道歉，撫慰他們受傷的心靈。

徐家匯太平洋廣場（圖／dianping）
（圖／dianping

也有幾位網友現身說法，表示自己也在太平洋百貨遇到靈異事件：

@用戶5895909529說，有次她與媽媽去太平洋買衣服，眼角餘光看到一個身影鑽進試衣間，布簾還晃了一下。媽媽拿了幾件衣服要她去試試，但她說裡面有人再等等。沒想到櫃姊卻向她說裡面沒人，因為有客人進去的話，他們店裡的鈴鐺會響，但剛剛完全沒聽到聲音。媽媽直接走過去撩開布簾，雖然這個動作有點無禮，但裡面的確是空的，嚇得她趕緊拉著媽媽離開，留下一頭霧水的櫃姊。

青春期提早10年到！3歲靈魂擁有13歲身體　母親帶到更衣室被辱罵（封面示意圖／wikimedia）
（示意圖，與本文無關／wikimedia

@污染公主2963表示，有次到太平洋百貨的餐廳用餐，她邊吃牛排，邊用落地窗當鏡子打理自己的儀容，突然間，從窗戶的反射中，發現背後不遠處的柱子旁，站著3個臉上流血的小孩，正在地上慢慢爬行。她嚇得叫了出來，趕緊拉身旁的朋友過來看，然而鏡子裡面的小孩已經消失了，背後的柱子也什麼都沒有。

@LK星沐沐沐萱說，2006年，她與朋友去看電影《速度與激情3》（玩命關頭3）時，散場已經晚上12點多，因為太多人要搭電梯，於是他們選擇搭手扶梯。當手扶梯快抵達一樓時，有個穿著破破爛爛的小男孩正要搭手扶梯上樓，他們往下、而他往上，在距離最接近的時候，那個小男孩的頭突然掉了！兩個女孩子嚇得連滾帶爬逃走，途中摔倒好幾次。

VIA tanmizhi、封面圖（示意圖，與本文無關／pixabay

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關鍵字：上海,百貨公司,太平洋,徐家匯,寶貝對不起,怪談,鬼故事,靈異,嬰靈

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