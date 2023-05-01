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大陸 大陸焦點 特派現場

陪伴上海人30年「太平洋百貨」徐匯店傳不續約　結束上海最後門店

▲▼陪伴上海人30年的「太平洋百貨」徐匯店傳出2023下半年租約到期，將不再續約。（圖／翻攝自百度地圖）

▲陪伴上海人30年的「太平洋百貨」徐匯店傳出2023下半年租約到期，將不再續約。（圖／翻攝自百度地圖）

記者林彥臣／綜合報導

大陸網路上流傳，太平洋百貨上海「徐匯店」下半年合約到期，可能不再續約，這也代表這間陪伴上海人30年的老店，很可能結束在上海的最後一家門店。2016年底太平洋百貨「淮海店」租約到期後不再續約，2020年太平百貨「不夜城店」也在租約到期後，交還業主方。

根據陸媒SMG NEWS《上海早晨》報導，在不少上海人眼中，太平洋百貨是1900年代~2000年之間最紅的商場之一，隨著消費習慣的改變，太平洋百貨逐漸失去定位，「淮海店」、「不夜城店」先後在租約到期後結束營業，「徐匯店」也很可能面臨同樣命運，令不少人感到唏噓。

《魔都新鮮事-新聞晨報》微博指出，在不少上海人眼中，太平洋百貨曾是魔都最紅的商場之一很上檔次，90年代「徐匯店」還總是播放《寶貝對不起》，引發了一連串的都市傳說。

大陸網友對此討論表示，「青春的回憶時代的印記啊」、「一代人的記憶」、「今年34，8歲在上面遊戲廳玩的時候那個人山人海啊」、「寶貝對不起聽不到了吧」、「拿著1200元的工資，卻在淮海路太平洋百貨買了一套880元的西裝，永遠不會忘記」。

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上海徐匯徐家匯太平洋百貨

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