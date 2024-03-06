統一麵最大獎10萬得主IG「曬幸運」　還有3名幸運兒是你？

▲統一麵舉辦「百萬好禮抽」活動，活動倒數一個月還有3個10萬大獎名額。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

統一麵舉辦「百萬好禮抽」活動，活動進入倒數一個月，原定送出5個10萬大獎，目前還有3個名額，也許下一個幸運兒就是你？由於只要消費滿20元即可獲一次抽獎機會，門檻低、中獎機率高，獲得網友熱烈反應。此次「百萬好禮抽」最大獎價值10萬、總共6,000個獎項，目前還有2000個獎項待抽出，不少幸運中獎的人樂得上網分享自己的好運， 統一麵IG更是曬出10萬大獎幸運得主，吸引網友朝聖紛喊：「+1」、「別人的手氣不會讓我失望」！

▲活動陸續公布10萬大獎得主，令許多網友相當羨慕。

除了最大獎得主的好手氣令人羨慕之外，許多「抽獎控」也都早早發現統一麵「百萬好禮抽」這項好康，已有不少網友陸續中獎，還會呷好道相報，因此曾在超商討論版上掀起熱議。一名網友在「7-11全家各超商新品資訊共享」社團分享自己陪熱愛抽獎的同事到小七買統一麵，說要分給同事吃，竟然就這樣抽到「888點LinePoint」超強運！也讓網友羨慕「好好唷～我也想要抽888」、「回本了 還倒賺！又可以吃好幾十碗了」、「看了活動頁面統一麵的獎項好讚喔」。

▲▼統一麵「百萬好禮抽」活動推出總價值破百萬元的獎項，吸引民眾購買試手氣。

此次統一麵「百萬好禮抽」活動推出總價值破百萬元的獎項，而且是週週抽，並提供最大獎10萬點數5名，目前還有3名額還沒送出，值得把握機會衝一波。只要在活動期間購買統一麵全系列泡麵：包含統一麵肉燥／鮮蝦／肉骨茶／蔥燒牛肉（含袋麵＋碗麵）及小時光麵館（花椒擔擔麵／青蔬椒麻麵）就能參加發票登錄活動，豐富獎項包含：10萬 Open Point／LINE點數、999、888、666、168…等點數、7-ELEVEn禮券以及統一麵小時光麵館或碗麵一碗等，只要花20元就能抽，回本率超高。

▲活動時間只到3/31，總計6千獎項目前已抽出4千名，約還有2千個中獎名額，最大獎價值10萬的名額也還有3個，值得手刀買包統一麵參加！

提醒大家，活動時間只到3/31，進入倒數一個月，總計6,000個獎項目前已抽出4,000名，約還有2000多個中獎名額，根據目前消費者參加的狀況，平均每個人的中獎率相當高，尤其最大獎價值10萬的名額也還有3個，值得手刀買包統一麵參加！