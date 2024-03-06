　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

統一麵最大獎10萬得主IG「曬幸運」　還有3名幸運兒是你？

▲▼統一麵最大獎10萬得主IG「曬幸運」　還有3名幸運兒是你？（圖／業者提供）

▲統一麵舉辦「百萬好禮抽」活動，活動倒數一個月還有3個10萬大獎名額。（圖／業者提供，下同）

消費中心／綜合報導

統一麵舉辦「百萬好禮抽」活動，活動進入倒數一個月，原定送出5個10萬大獎，目前還有3個名額，也許下一個幸運兒就是你？由於只要消費滿20元即可獲一次抽獎機會，門檻低、中獎機率高，獲得網友熱烈反應。此次「百萬好禮抽」最大獎價值10萬、總共6,000個獎項，目前還有2000個獎項待抽出，不少幸運中獎的人樂得上網分享自己的好運， 統一麵IG更是曬出10萬大獎幸運得主，吸引網友朝聖紛喊：「+1」、「別人的手氣不會讓我失望」！

▲▼統一麵最大獎10萬得主IG「曬幸運」　還有3名幸運兒是你？（圖／業者提供）

▲活動陸續公布10萬大獎得主，令許多網友相當羨慕。

除了最大獎得主的好手氣令人羨慕之外，許多「抽獎控」也都早早發現統一麵「百萬好禮抽」這項好康，已有不少網友陸續中獎，還會呷好道相報，因此曾在超商討論版上掀起熱議。一名網友在「7-11全家各超商新品資訊共享」社團分享自己陪熱愛抽獎的同事到小七買統一麵，說要分給同事吃，竟然就這樣抽到「888點LinePoint」超強運！也讓網友羨慕「好好唷～我也想要抽888」、「回本了 還倒賺！又可以吃好幾十碗了」、「看了活動頁面統一麵的獎項好讚喔」。

▲▼統一麵最大獎10萬得主IG「曬幸運」　還有3名幸運兒是你？（圖／業者提供）

▲▼統一麵「百萬好禮抽」活動推出總價值破百萬元的獎項，吸引民眾購買試手氣。

▲▼統一麵最大獎10萬得主IG「曬幸運」　還有3名幸運兒是你？（圖／業者提供）

此次統一麵「百萬好禮抽」活動推出總價值破百萬元的獎項，而且是週週抽，並提供最大獎10萬點數5名，目前還有3名額還沒送出，值得把握機會衝一波。只要在活動期間購買統一麵全系列泡麵：包含統一麵肉燥／鮮蝦／肉骨茶／蔥燒牛肉（含袋麵＋碗麵）及小時光麵館（花椒擔擔麵／青蔬椒麻麵）就能參加發票登錄活動，豐富獎項包含：10萬 Open Point／LINE點數、999、888、666、168…等點數、7-ELEVEn禮券以及統一麵小時光麵館或碗麵一碗等，只要花20元就能抽，回本率超高。

▲▼統一麵最大獎10萬得主IG「曬幸運」　還有3名幸運兒是你？（圖／業者提供）

▲活動時間只到3/31，總計6千獎項目前已抽出4千名，約還有2千個中獎名額，最大獎價值10萬的名額也還有3個，值得手刀買包統一麵參加！

提醒大家，活動時間只到3/31，進入倒數一個月，總計6,000個獎項目前已抽出4,000名，約還有2000多個中獎名額，根據目前消費者參加的狀況，平均每個人的中獎率相當高，尤其最大獎價值10萬的名額也還有3個，值得手刀買包統一麵參加！

ET快訊
快訊／陸軍士官陳屍攔河堰！　頸部有多處刀傷
快訊／移送畫面曝！北市府女科員與男友販毒
高雄男生殖器被切除　醫師隔空看診害慘
邵雨薇辣穿超短褲慘摔大叫！「無限期停工」揭原因
新北市也要蓋大巨蛋！　侯友宜曝光選址條件：目標容納5萬人
快訊／星國爆乳網美砸蛋造假　律師幫繳5萬罰款
快訊／新北開第一槍！即起營養午餐禁用辣椒粉、咖哩粉
「超級星期二」結果出爐！川普拜登大獲全勝　11月大選再度交鋒
逢甲EMBA夫妻「攀玉山失聯」！　家屬焦急PO文

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

全聯女神節「哈根達斯下殺199」20口味任選！消費滿3800現折380

讀賣巨人來台再掀全民棒球熱　峮峮女神絕版球衣拍賣競標飆破15萬居冠

統一麵最大獎10萬得主IG「曬幸運」　還有3名幸運兒是你？

金曲才子韋禮安新作曝光！首度驚喜同台茄子蛋阿斌　演繹亞伯樂100%雙桶熟成

婦女節3／8當天很好買　KANGOL小帥包只要38元、千份麥當勞請你吃

花生圓圓醇奶、薑汁撞奶都有！　超商「5大熱飲買1送1」爽喝2周

速食店「牽絲起司咔滋餅」出新口味了！　臘腸、明太子尬爆量起司要吃

草莓肉鬆尬古早味蔥蛋必吃！　超商最新「3款冷藏三明治」開賣了

【廣編】JOY COLORi未來鑽石全新春夏系列「遊走巴塞隆納」　用大師眼光詮釋藝術饗宴

開放寄杯、互換冷熱！　超商「美式、拿鐵買6送6」今天限定搶

趙小僑1歲愛女句尾王「奶音背唐詩」　聰明可愛「打呼就是爸爸」融化全場

64歲藝人周思潔台中街頭跌倒　骨裂要休養3個月：向市府申訴

胡瓜買電腦向Sandra學英文　走進店內糗問：要有Zoom的...

明晨雨就到！　最冷恐剩「個位數」時間曝

組裝粉紅超跑、進香　轎班人員揭背後甘苦談

明道狂被誇「《周處》演得好」　尷尬求助阮經天：怎麼辦？

劉冠廷「砸2500萬買房」成屋奴　堅持不請保母：很累再認錯XD

BMW電動休旅遭撞　女業務下車報案...黑絲長腿讓網友歪樓

大陸、菲律賓海警船「碰撞」 還發射水砲！釀菲4人受傷

後果由民進黨負責！陸方「等不到道歉」返陸　海巡送88萬當場遭拒

全聯女神節「哈根達斯下殺199」20口味任選！消費滿3800現折380

讀賣巨人來台再掀全民棒球熱　峮峮女神絕版球衣拍賣競標飆破15萬居冠

統一麵最大獎10萬得主IG「曬幸運」　還有3名幸運兒是你？

金曲才子韋禮安新作曝光！首度驚喜同台茄子蛋阿斌　演繹亞伯樂100%雙桶熟成

婦女節3／8當天很好買　KANGOL小帥包只要38元、千份麥當勞請你吃

花生圓圓醇奶、薑汁撞奶都有！　超商「5大熱飲買1送1」爽喝2周

速食店「牽絲起司咔滋餅」出新口味了！　臘腸、明太子尬爆量起司要吃

草莓肉鬆尬古早味蔥蛋必吃！　超商最新「3款冷藏三明治」開賣了

【廣編】JOY COLORi未來鑽石全新春夏系列「遊走巴塞隆納」　用大師眼光詮釋藝術饗宴

開放寄杯、互換冷熱！　超商「美式、拿鐵買6送6」今天限定搶

民進黨不用抖音原因曝光　主要代理商是它

快訊／陸軍下士陳屍集集攔河堰　休假突失聯...頸部有多處刀傷

快訊／移送畫面曝！北市府女科員與男友販毒　雙雙遭上銬

FB、IG大癱瘓！演藝圈+網紅驚呼「差點失業」…她焦慮到嗑光整包零食

陸證監會新主席：我沒滿月是「菜鳥級」　目前主要「邊學邊幹」

鳳梨爸爸罕露臉「神似瓊瑤小生」！　30年前高顏值被挖：好帥

加100元享6款海鮮肉品吃到飽　個人燒肉基隆店推婦女節限時優惠

保母上廁所！6月大女嬰誤吞紙巾命危　昏迷指數3...加護病房觀察中

小狗長大怎麼認出親生媽媽？　研究曝靠「這能力」隔多年也能相認

泰國、菲律賓人妖互比肉體　引爆大亂鬥！百人決戰互相傷害

欠扁鸚鵡意外入鏡測速照相機　鳥嘴狂啄：抓到違規了沒呀～

消費熱門新聞

限時5天！超商特大杯美式只要36元

超商美式、拿鐵買6送6今天限定搶

超商最新「芋頭牛奶霜淇淋」限時買1送1

超商「6款抹茶甜點、飲品」一次吃

超商最新「3款冷藏三明治」開賣了

全聯60元便當「黃金厚厚雞排」回歸！

牽絲起司咔滋餅推出2款新口味了

超商限時開賣2款咖啡飲品！加了草莓果肉、玫瑰果凍

摩斯推披薩熱狗堡！新品一次看

只有今天！超商咖啡買1送1爽喝

超商「5大熱飲買1送1」限時2周喝

快收藏！第6款寶可夢紀念球悠遊卡3/6起開賣

58歲男藝人從「走路像窒息」到逆襲成中年潮叔

婦女節3/8當天很好買　千份麥當勞請你吃

更多熱門

相關新聞

興櫃公司尾牙抽獎爆作弊　惹火員工

興櫃公司尾牙抽獎爆作弊　惹火員工

一名寵物興櫃公司的員工在「爆料公社」控訴，公司舉辦的尾牙線上抽獎時，負責抽出中獎者的人資長疑似作弊，先是偷查看中獎者姓名，若對人選不滿意就悄悄重抽，引起員工極度不滿。對此，公司今（5日）受訪時也回應，針對同仁關切尾牙抽獎瑕疵，已多次討論並做出內部處置，日後也會瞭解員工的意見，提供更好的職場環境。

桃園2024青年嘉年華3/10登場

桃園2024青年嘉年華3/10登場

竹山竹藝燈會落幕　200幸運兒捧回紫南宮龍年紀念套幣

竹山竹藝燈會落幕　200幸運兒捧回紫南宮龍年紀念套幣

桃園購物節年節加碼抽！eMOVING電動機車得主喜出爐

桃園購物節年節加碼抽！eMOVING電動機車得主喜出爐

濕滑地上「石頭被套塑膠袋」　6000人看傻！用途驚呆

濕滑地上「石頭被套塑膠袋」　6000人看傻！用途驚呆

關鍵字：

統一麵抽獎好運

讀者迴響

熱門新聞

即／Meta體系大崩潰「FB、IG、TH全登出」

快訊／修杰楷、王柏傑「凌晨錢櫃」爆衝突　多處擦挫傷

修杰楷、王柏傑打成一團　女服務生淡定拿滅火器觀望

侯怡君爆婚變「蕭大陸復合美女小三」！2女對罵

篠崎泫爆「1年前交往Toyz劈腿才分手」4女星開戰

5G吃到飽來了！　中華電信方案月付599元

快訊／就是他打修杰楷！　身分起底不單純

修杰楷慶生趴變調　錢櫃互毆影片曝

快訊／今晨與王柏傑「錢櫃忠孝店」爆衝突　修杰楷回應了

姊姊跟姐姐差在哪？　2字用法差異曝光

進去會痛！男友撐4年分手…她「上網找破處」砲友全嚇跑

衝突起因是他！小鬼妹婿KTV包廂遭毆　修杰楷被波及

看病掛號費150元喊漲至300元　最貴要2500元

快訊／王柏傑發文首回應！

王柏傑曝雙方關係　和修杰楷挺友反擊

更多

最夯影音

更多
趙小僑1歲愛女句尾王「奶音背唐詩」　聰明可愛「打呼就是爸爸」融化全場

趙小僑1歲愛女句尾王「奶音背唐詩」　聰明可愛「打呼就是爸爸」融化全場
64歲藝人周思潔台中街頭跌倒　骨裂要休養3個月：向市府申訴

64歲藝人周思潔台中街頭跌倒　骨裂要休養3個月：向市府申訴

胡瓜買電腦向Sandra學英文　走進店內糗問：要有Zoom的...

胡瓜買電腦向Sandra學英文　走進店內糗問：要有Zoom的...

明晨雨就到！　最冷恐剩「個位數」時間曝

明晨雨就到！　最冷恐剩「個位數」時間曝

組裝粉紅超跑、進香　轎班人員揭背後甘苦談

組裝粉紅超跑、進香　轎班人員揭背後甘苦談

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面