濕滑地上「石頭被套塑膠袋」　6000人看傻！用途驚呆了

▲路邊石磚被塑膠袋套起來。（圖／翻攝路上觀察學院）



網搜小組／劉維榛報導

路邊的石頭也怕雨淋？一名網友皺眉直呼，濕滑的路邊出現一塊被包塑膠袋的大石頭，讓他越看越困惑，於是求問背後用意？照片引來近6000名網友朝聖討論，「當然是怕它淋濕啊」、「防寒保暖怕石頭感冒」，結果釣出神人解釋，與店家想要招財避邪有關。

一名網友在臉書公開社團《路上觀察學院》納悶求問，某天在路邊，看到一大塊石頭被塑膠花袋裝著，且袋口還朝下，當下原PO看得滿頭問號，於是拍下這奇特的畫面，想求問「為什麼石頭要包塑膠袋？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

照片曝光後，一票網友胡鬧回應，「派大星行李忘記拿」、「應該是白天有人坐在這裡賣菜，下雨收攤時為了明天坐起來不會一直濕濕的，所以拿塑膠袋套起來」、「因為過新年穿新衣」、「當然是怕它淋濕啊」、「好像一袋滿滿的豬血糕」、「這樣要拿起來砸人的時候，比較不會弄髒別人」、「因為它不是普通的石頭，是包著垃圾袋的石頭」、「防寒保暖怕石頭感冒」。

留言串中，釣出一名神人解釋，「南部民間信仰，有些店外面會放一顆石頭，增加好運跟避邪，包起來象徵『袋財』！」有網友則驚呼「增廣見聞了」。

▼神人解釋背後用途。（圖／翻攝路上觀察學院）

