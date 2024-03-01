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參加抽大獎！桃園2024青年嘉年華3／10率先登場

▲桃園「青年月」2024青年嘉年華3/10率先登場

▲「2024青年嘉年華」學生社團帶來精彩演出。(示意圖／青年局提供)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府青年局慶祝成立10週年，並迎接329青年節，將3月份打造為「青年月」，以「探索夢想島、青春不一Young」為主題，舉辦精彩豐富的系列青年活動。首先登場的「2024青年嘉年華」3月10日於桃園藝文廣場盛大舉辦，集結60個特色攤位，以展售或分享等形式呈現青年多元成果，邀請民眾見證桃園青年世代的創意能量。

青年事務局局長侯佳齡1日表示，桃園青年具有熱忱、活力、創意及勇於挑戰的特質，在探索及成長的過程，如同登上未知的夢想島，島上乘載著青年恣意揮灑創意、探索無限的可能，而青年局即將邁入成立10週年，陪伴許多青年成長並逐步累積多元豐富的能量，因此首場活動以「青年夢想島」為主軸，象徵活動現場蘊含著青年的無限未來與可能，邀請大家一同登島探索！

3月10日首先登場的「2024青年嘉年華」以「青年夢想島」為主軸，規劃「荒野叢林島」、「文明遺跡島」、「初心火山島」及「活力海灣島」四大島嶼主題攤位，號召在地青創團隊、地創團隊、文創職人、學校社團、社會企業等輔導團隊及特色品牌響應，共同展現各領域桃園青年的創意與成果。

主舞臺也邀請青年追夢代表-高人氣男團OZONE帶來精彩表演，更集結在地優秀青年歌手、樂團及社團前來演出，如南崁高中韓流社、陽明高中熱舞社、中大壢中熱舞社、「桃園星人秀」冠軍樂團-壹玖巴樂隊、「桃園鐵玫瑰熱音賞」2022大賞獎-巴查克及人氣獎-桑尼樂團主唱蘇文劭，共同展現桃園青年音樂軟實力！

除豐富的市集攤位及舞臺活動外，為支持桃園青年創業品牌，活動還特別推出桃園青年職人帶來的文創手作DIY課程，讓現場民眾免費體驗，即日起開放線上報名預約（報名連結:https://forms.gle/LHrW27DeA5w2TBnh9)，體驗名額有限、額滿為止！民眾於當日活動現場完成指定任務，還可抽機車、Switch、平板等精彩好禮！活動場域更設置互動塗鴉牆、特色打卡牆及胖卡餐車，邀請民眾一同參與，給予桃園青年更多鼓勵。

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桃園青年局2024青年嘉年華抽獎

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